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Hace 45 años que no se corre en Madrid

GP de España de F1, en directo | La Fórmula 1 llega por primera vez al circuito de Madring entre críticas de vecinos y emoción de aficionados

Desde este viernes, el nuevo circuito semiurbano de Madring acoge el Gran Premio de España de Fórmula 1. Carlos Sainz y Fernando Alonso, los grandes atractivos.

laSexta Deportes
Madrid,
Fernando Alonso, en Madring Fernando Alonso, en MadringGetty

Mercedes ha dominado los FP1

En los primeros entrenamientos en Madring, que para todos los pilotos excepto para los de Ferrari (grabaron un filming dar hace unas semanas en este escenario) han sido una primera toma de contacto, la marca de la estrella ha copado los puestos de cabeza.

George Russell ha quedado primero por delante de su compañero, Kimi Andrea Antonelli. Leclerc ha completado el podio.

Los nuestros, Fernando Alonso y Carlos Sainz, han quedado 15º y 17º respectivamente.

Del Jarama a IFEMA

Debido a los estándares que marca y exige la Fórmula 1, el Gran Premio de España no podía celebrarse en el trazado del Jarama y por ello se ha confeccionado un circuito semiurbano que atraviesa IFEMA y Valdebebas.

Por el momento, a diferencia de lo que ocurrió en la inauguración de Las Vegas con la famosa alcantarilla, parece que no hay fallas en su construcción.

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