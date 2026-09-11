GP de España de F1, en directo | La Fórmula 1 llega por primera vez al circuito de Madring entre críticas de vecinos y emoción de aficionados

Del Jarama a IFEMA Debido a los estándares que marca y exige la Fórmula 1, el Gran Premio de España no podía celebrarse en el trazado del Jarama y por ello se ha confeccionado un circuito semiurbano que atraviesa IFEMA y Valdebebas. Por el momento, a diferencia de lo que ocurrió en la inauguración de Las Vegas con la famosa alcantarilla, parece que no hay fallas en su construcción. Compartir en X

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45 años de espera Qué lejos queda aquel 21 de junio de 1981 cuando Madrid acogió la última carrera de Fórmula 1 en la capital española. Fue en el mítico circuito del Jarama y Gilles Villeneuve, que aquel día partía desde la quinta posición, se acabó llevando la victoria con Ferrari. Compartir en X

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