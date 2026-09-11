Hace 45 años que no se corre en Madrid
GP de España de F1, en directo | La Fórmula 1 llega por primera vez al circuito de Madring entre críticas de vecinos y emoción de aficionados
Desde este viernes, el nuevo circuito semiurbano de Madring acoge el Gran Premio de España de Fórmula 1. Carlos Sainz y Fernando Alonso, los grandes atractivos.
10 minutos para los FP2
Los monoplazas volverá a la acción a las 17h en la que será la última sesión de este viernes en el trazado madrileño. Toca seguir familiarizándose con el asfalto y buscando los 'trucos' para sacar el máximo potencial.
Mercedes ha dominado los FP1
En los primeros entrenamientos en Madring, que para todos los pilotos excepto para los de Ferrari (grabaron un filming dar hace unas semanas en este escenario) han sido una primera toma de contacto, la marca de la estrella ha copado los puestos de cabeza.
George Russell ha quedado primero por delante de su compañero, Kimi Andrea Antonelli. Leclerc ha completado el podio.
Los nuestros, Fernando Alonso y Carlos Sainz, han quedado 15º y 17º respectivamente.
George Russell sets the benchmark 🎯
Let's take a look at the full FP1 classification! ⏱️⬇️#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/BLDCZFRr10— Formula 1 (@F1) September 11, 2026
Del Jarama a IFEMA
Debido a los estándares que marca y exige la Fórmula 1, el Gran Premio de España no podía celebrarse en el trazado del Jarama y por ello se ha confeccionado un circuito semiurbano que atraviesa IFEMA y Valdebebas.
Por el momento, a diferencia de lo que ocurrió en la inauguración de Las Vegas con la famosa alcantarilla, parece que no hay fallas en su construcción.
45 años de espera
Qué lejos queda aquel 21 de junio de 1981 cuando Madrid acogió la última carrera de Fórmula 1 en la capital española.
Fue en el mítico circuito del Jarama y Gilles Villeneuve, que aquel día partía desde la quinta posición, se acabó llevando la victoria con Ferrari.
¡Muuuuy buenas tardes!
Bienvenidos y bienvenidas al directo que cubrirá laSexta durante todo el fin de semana informando de los detalles y noticias que nos depare el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madring. ¡Vaaaaaaamos!