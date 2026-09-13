El avance hutí en Yemen eleva la tensión en Oriente Medio y ya miran hacia Arabia Saudí: "Habrá acciones más masivas y severas"

¿Qué está pasando? Con sandalias y sin uniformes, los rebeldes hutíes han tomado la vital isla de Perim en apenas unas horas y ya tienen acceso al Mar Rojo y a Bab al-Mandab, por donde pasa el 10% del comercio marítimo mundial.

La tensión en Oriente Medio sigue en aumento, especialmente en Yemen, donde las milicias hutíes han intensificado sus ofensivas contra Arabia Saudí, atacando centros de mando en Sharurá. Estos ataques son una represalia por el apoyo saudí al Gobierno de Yemen. Yahya Sari, portavoz hutí, advirtió de futuras operaciones más severas si continúa la "agresión". Los hutíes han avanzado rápidamente hacia el sur, tomando puntos estratégicos como la ciudad portuaria de Mocha y la isla de Perim. Mientras tanto, Rusia culpa a EEUU e Israel de la escalada, y el gobernador de Marib insiste en que recuperar Saná es el objetivo final. Además, 1.400 personas han huido a Yibuti debido a los combates.

Sigue la escalada en Oriente Medio. Sigue aumentando la tensión en Yemen. En un lugar en el que las milicias hutíes están ganando fuerza y cobrando importancia tras sus avances en la isla de Perim. En un lugar clave, teniendo acceso total al Mar Rojo desde el Océano Índico en un espacio de apenas 20 kilómetros. Ahora, han proseguido con sus ofensivas atacando centros de mando de Arabia Saudí en Sharurá.

Todo, en represalia por el apoyo saudí al Gobierno de Yemen: "El ataque es en respuesta a la continua agresión del criminal enemigo de Arabia Saudí contra nuestro país".

"La operación se ha ejecutado con una gran salva de misiles balísticos y drones, logrando impactos precisos y directos gracias a la gracia y a la ayuda de Alá", ha explicado Yahya Sari, portavoz de las fuerzas hutíes, en redes sociales.

Además, ha advertido a Riad de que si "continúa la agresión" esas operaciones que van a lanzar serán "aún más severas y masivas en su territorio, con consecuencias nefastas para el enemigo".

En los ataques, se ha liberado a unos 200 presos hutíes que estaban "en las cárceles de los mercenarios de la agresión saudí", indica Abdul Qader al-Murtada, jefe del comité de prisioneros hutíes.

Y es que los hutíes están realizando un rápido avance hacia el sur a lo largo de la costa occidental de Yemen. En apenas unas horas, se han hecho con el acceso al Mar Rojo tomando la ciudad portuaria de Mocha y la isla de Perim, en Bab al-Mandab.

Supone una vía clave para el transporte marítimo, con el 10% del comercio circulando por esos mares. Su importancia, además, ha aumentado desde que EEUU e Israel decidieran atacar Irán derivando todo en el bloqueo de Ormuz.

Con sandalias, sin casco y sin uniformes, los hutíes, aliados de Irán, han puesto en jaque un punto clave del comercio mundial.

Rusia señala a EEUU e Israel

Mientras Rusia señala a Israel y a EEUU por sus ataques sobre Irán por este repunte, en Yemen se ha acusado a los rebeldes hutíes de cerrar las vías hacia un acuerdo de paz y obligar al país a retomar la confrontación armada.

Sultán Bin Ali al Arada, gobernador de Marib, ha hablado en la televisión yemení Saba sosteniendo que autoridades internacionalmente reconocidas han dedicado los últimos años a buscar una salida negociada al conflicto, situando la paz en el eje de su estrategia y contando con el respaldo de la ONU, Arabia Saudí, Omán y otros países.

Tras acusar a los hutíes de rechazar todas las iniciativas, ha insistido que la recuperación de Saná sigue siendo el objetivo final de las operaciones militares. El dirigente yemení ha reconocido que alcanzar esta meta implica asumir un elevado coste en vidas y recursos, pero ha defendido que los efectivos y responsables militares desplegados en las distintas líneas de combate tienen una responsabilidad histórica en la defensa del Estado y de lo que ha definido como "dignidad nacional".

Respecto a los recientes acontecimientos registrados en la costa, Al Arada ha admitido que se trata de una situación "dolorosa y lamentable", aunque ha restado valor a su impacto estratégico al encuadrarla dentro de la dinámica habitual de un conflicto armado, caracterizado por avances, retrocesos, derrotas y victorias.

En este contexto, ha recalcado que los acontecimientos mencionados no deberían desviar el objetivo de las fuerzas gubernamentales ni frenar su campaña. Así, el gobernador ha empleado la expresión "batalla sagrada" para referirse a la lucha por recuperar el Estado.

Unas 1.400 personas llegan a Yibuti

Por otro lado, al menos 1.400 personas han llegado a las costas de Yibuti huyendo de los combates de los últimos días, según han asegurado las autoridades del país africano.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó el sábado que más de 76.000 personas han huido de sus hogares desde julio, cuando repuntaron los combates. La cifra era de 46.000 desplazados durante la jornada del viernes, lo que apuntan a un rápido aumento de los desplazamientos.

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