Alarmante mensaje de Alonso en Madring: "Puede que sea mi última vez corriendo en España"

El asturiano, que aún no ha decidido si seguirá o no en la Fórmula 1, ha dejado una palabras algo preocupantes asegurando que podría ser su última vez compitiendo en España.

Fernando Alonso está siendo el gran aclamado del Gran Premio de España en Madring. El asturiano, más allá de que no pueda optar a por la victoria, es el gran ídolo de la afición. Todo en un fin de semana en el que sigue cocinándose su continuidad en la Fórmula 1.

No está claro que Fernando siga pilotando en el 'Gran Circo' la temporada que viene y eso depende, en gran parte, de que la competición pueda redirigir el reglamento hacia lo que piden muchos pilotos, entre ellos Alonso.

En la previa de la carrera en Madring, Fernando ha dejado un mensaje llamativo que ha hecho saltar las alarmas sobre su posible retirada: "No sé si será mi última vez corriendo en España así que a disfrutar".

El ovetense sigue negociando con Aston Martin en lo que es también una parte importante de su continuidad. Fernando exige garantías a la escudería y a Honda de que el año que viene tendrá opciones de ser competitivo. Algo que este año queda ya muy lejos.

Alonso está en sus días cruciales de cara a tomar una de las decisiones más importantes de su carrera. España podría estar ante la última carrera del único campeón del mundo de Fórmula 1 que ha dado este país. Las próximas semanas serán muy importantes de cara a decidir. Mientras tanto, Fernando deja mensajes que podrían comenzar a sonar a despedida.

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