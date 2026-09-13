La entrevista completa de Patxi López en laSexta Xplica: "Ya que el PP habla tanto de la españolidad de Ceuta, ¿por qué no le echan una mano?"

¿Qué ha dicho?Patxi López defiende en laSexta Xplica la gestión del Gobierno durante la crisis de Ceuta, reconoce que se deben mejorar las medidas de seguridad y rechaza que la entrada masiva de migrantes pudiera haberse impedido con armas.

En una entrevista en laSexta Xplica, José Yélamo conversó con Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, sobre la crisis en Ceuta y otros temas políticos. López defendió la gestión del Gobierno en Ceuta, destacando que se tomaron medidas desde el inicio y que se reforzó la seguridad con 500 efectivos. Criticó a quienes utilizan la crisis para fomentar el odio y señaló la necesidad de mejorar la infraestructura para gestionar las devoluciones. También respondió sobre los informes desclasificados, defendiendo la transparencia del Gobierno. Respecto a Óscar Puente, López expresó que no se ve como candidato a suceder a Pedro Sánchez, asegurando que el presidente tiene "cuerda para rato".

En este arranque del curso político, José Yélamo ha entrevistado en laSexta Xplica a Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, para hacer un repaso de los acontecimientos ocurridos durante todo el verano, entre ellos, la crisis de Ceuta.

Sobre Ceuta

El socialista vasco ha defendido en todo momento la gestión del Gobierno en este asunto. "No es solo quién provoca esto, sino también quien lo utiliza. Hay gente que es experta en utilizar las diferentes crisis que hemos atravesado en este país para alimentar el odio, el rechazo al diferente y la crispación", ha aprovechado para denunciar. "Es evidente que cuando sucede una crisis, a la gente que la sufre en primera persona siempre le va a parecer que todo lo que se hace es insuficiente y yo le diré a esa gente que tiene razón. Seguramente hay que hacer más y seguramente se podrían haber hecho más rápido las cosas", ha afirmado. Sin embargo, ha asegurado que "el Gobierno desde el minuto uno, con el presidente a la cabeza, ha puesto medios", a lo que ha añadido que incluso "antes, ya había reforzado la seguridad y había mandado 500 efectivos entre Policía y Guardia Civil a Ceuta".

Sobre los 40 informes desclasificados, ha asegurado que se publicarlos es "un ejercicio de transparencia sin precedentes". "El Gobierno actuó en base a la información que tenía en cada momento", ha insistido. "Nunca se alertó de la dimensión que podía tener esa entrada masiva en Ceuta. En el propio mes de julio se había reforzado con más de 500 agentes, entre Policía Nacional y Guardia Civil, la seguridad en Ceuta, pero la realidad desbordó la información que aparecía en esos documentos", ha añadido.

Sí ha reconocido que "visto lo que ha pasado", es evidente que el Gobierno tiene que "mejorar todo lo que tiene que ver con la seguridad en estos llamados 'ataques híbridos'". "Estamos hablando de la única frontera terrestre que tiene Europa con África, una de las fronteras, seguramente, con mayor desigualdad del mundo", ha recalcado. Es por ello que se pregunta: "¿Alguien se cree que la gente, cuando está desesperada por poder encontrar una oportunidad para sobrevivir no se va a echar a la mar?". El socialista ha destacado que "las devoluciones masivas son ilegales, tiene que ser caso a caso. Eso necesita una infraestructura, por eso, hay que mejorarlas".

"¿Cómo explica que el ministro Marlaska no nos dijera la verdad cuando aseguró que no había ningún informe que explicara lo que podía pasar o atisbar?", ha querido saber Yélamo. "Si te has leído los informes, sabrás que en ninguno ha habido ninguna alerta para esta magnitud", ha respondido, señalando que se hablaba de "riesgo medio-bajo" y afirmando que Marlaska no mintió. "Si se hubiera dicho que hay posibilidad de que entren 80.000 personas, se hubieran adoptado otra serie de decisiones, aunque ninguna hubiera sido ir con armas, con el Ejército, Policía o la Guardia Civil a impedir ese asalto porque entonces hubiese habido centenares de muertos", ha asegurado.

Preguntado por si alguien tiene que dimitir, Patxi López ha respondido que le gustaría que dimitieran quienes "en lugar de dar soluciones a esta crisis buscan aprovecharse de ellas" y ha aclarado que no se refiere a nadie del Gobierno de España. "Lo digo por el Partido Popular", ha señalado. Y también por el presidente de Ceuta, reconoce a colación de la mención de Yélamo. "¿Está diciendo que el PP y el gobierno de la ciudad autónoma está torpedeando la labor del Gobierno?", ha preguntado el periodista. "Hay competencias en las comunidades autónomas, ¿sí o no? Pues entonces, ¿qué están haciendo las comunidades gobernadas por el Partido Popular para ayudar a resolver esta crisis? Es tener las herramientas y las competencias y no ejercerlas", ha respondido.

El socialista ha negado con rotundidad que el Gobierno haya estado "desaparecido" durante el inicio de esta crisis ni que haya reaccionado tarde: "Por mucho que el presidente estuviera en un destino vacacional, no dejó de estar conectado ni un minuto en este asunto". Eso sí, entiende "las críticas de la oposición en este asunto", aunque no le vale "una posición que solo sirve para criticar". "Ya que hablan tanto de la españolidad de Ceuta, ¿por qué no le echan una mano? ¿Por qué en todas en las que gobierna el PP han dicho 'no, aquí no'? La única que se ha mostrado dispuesta a recoger menores ha sido Navarra", ha subrayado. Patxi López ha asegurado que la normalidad está volviendo a Ceuta "poco a poco".

"¿Esto puede ser la puntilla para el Gobierno de coalición?", ha cuestionado directamente el presentador del programa de laSexta. "No, porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido una capacidad extraordinaria para intentar solventar esta crisis", ha zanjado.

"Uno demuestra lo que es y para qué está en política sobre todo en la crisis, incluso demuestra su catadura moral y humanitaria. Con decir que esto es una 'invasión' hay algunos que tienen resuelto el discurso", ha criticado señalando a la Oposición. "¿Dónde está la altura moral de la gente que hace estos discursos?".

Patxi López ha asegurado entender que la gente que viva en Ceuta tenga "sensación de desasosiego" porque "tiene rota su rutina". "Pero los datos no nos dicen que se esté viviendo una situación de inseguridad alarmante en Ceuta", ha repetido.

Sobre Óscar Puente

En otro orden de asuntos, también se ha pronunciado sobre Óscar Puente como posible candidato tras Pedro Sánchez y señala que su manera de hacer política es diferente a la suya. Tras relatar Yélamo la lista de insultos pronunciada en los últimos tiempos por el ministro, López reconoce que no cree que eso aporte algo a la política o al debate público. "Creo que alguno se equivoca y que Pedro tiene cuerda para rato".

Él no se ve como candidato, sino como jubilado, y ha asegurado que él no tiene "cuerda para rato", además de descartarse "absolutamente" a la sucesión de Pedro Sánchez.

También se ha pronunciado sobre Feijóo, el ático de Ayuso o Begoña Gómez, como puede verse en el vídeo sobre estas líneas.

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