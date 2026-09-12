Coches de los pilotos, música en directo y un trofeo increíble: estos son los secretos de Madring

El ya mítico recinto de Madring ofrece mucho más que un circuito. 'LaSexta' se adentra en el GP de España para descubrir todo lo que ofrece un espacio repleto de sorpresas.

El Gran Premio de España ha dejado una jornada de clasificación frenética en la que Lando Norris ha brillado por encima del resto. El británico, que ha subido mucho el nivel estas últimas citas, se ha hecho con la 'pole' imponiéndose a Kimi Antonelli, que sale segundo, y Max Verstappen, que parte como tercero.

Madring está dejando un espectáculo fantástico tanto fuera como dentro del asfalto. Cuando los focos no están puestos en la trazada, el recinto deja ver alguno de sus secretos. Lo ha comprobado 'laSexta' adentrándose en lo más profundo de Madring.

El trofeo con la forma de 'La Monumental' queda exhibido para todos los aficionados. Además, la música en directo no falta en lo que es una constante fiesta del automovilismo. Sin duda, un evento deportivo que quedará para la historia de Madrid y de España independientemente de lo que pase en la carrrera de este domingo.

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