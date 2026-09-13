Musk respalda a sus rivales de Anthropic y OpenAI ante la amenaza de la IA con un post de hace 12 años: "Será más peligrosa que las armas nucleares"

¿Qué está pasando? El dueño de Tesla y X ha afirmado que tanto Amodei como Altman "tienen razón" cuando piden bajar el ritmo con la inteligencia artificial. "Será más inteligente que el humano más inteligente", expresó.

La creciente preocupación por la inteligencia artificial ha unido a líderes del sector, incluidos los CEO de Anthropic y OpenAI, así como a Elon Musk. Musk, quien ha advertido durante años sobre los riesgos de la IA, ha coincidido con Dario Amodei y Sam Altman en la necesidad de ser cautelosos. Amodei ha pedido "bajar el ritmo" del desarrollo de la IA debido a su potencial automejora y los riesgos de perder el control, como los incidentes de ataques informáticos. Altman, por su parte, ha descartado la salida a Bolsa de OpenAI y ha pausado el entrenamiento de IA, priorizando la seguridad sobre el beneficio. La tecnología es vista como la "más peligrosa jamás creada", generando inquietud sobre su impacto futuro.

Preocupación total con la inteligencia artificial. Con una IA sobre la que han advertido los que más saben. Que inquieta. Que perturba. Que va dejando avisos de lo que es o puede ser capaz de hacer y que ha sido capaz de poner de acuerdo a los CEO de Anthropic y de OpenAI. Que, incluso, ha puesto de acuerdo a Elon Musk con ambos. Porque el multimillonario, dueño de X y de Tesla, ha compartido sus reflexiones en su red social y afirma que tanto Dario Amodei como Sam Altman "tienen razón".

Así ha reaccionado al artículo del CEO de Anthropic. Así ha comenzado una serie de reflexiones en las que incluso ha compartido afirmaciones realizadas en el pasado. En el pasado lejano. En, concretamente, 2014. "Necesitamos ser super cuidadosos con la IA, es potencialmente más peligrosa que las armas nucleares".

Y es que Musk dice que lleva "12 años avisando". Entre sus mensajes, uno en el que afirma que "la IA será más inteligente que el humano más inteligente" y una frase más que preocupante: "Existe una pequeña opción de que pueda matarnos a todos".

Todo, después de un artículo de Amodei, del CEO de Anthropic, en el que aboga por "bajar el ritmo" en el desarrollo de la IA ante el riesgo de "perder el control". Ante la opción de que provoque "ataques informáticos, bioterrorismo o graves problemas económicos".

"Debemos bajar el ritmo"

"Debemos bajar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA", ha expresado, citando dos motivos para realizar tal petición. El primero, el de la "automejora recursiva de la IA", que hace que sea capaz de desarrollarse a sí misma y propiciar "avances drásticos" que, si no se controlan, "podrían superar la capacidad de comprender y controlar estos sistemas". El segundo, el "incidente de Hugging Face de OpenAI".

Uno en el que un grupo de IA realizó ataques informáticos de equipo sin que hubiera una petición inicial al respecto "sacrificándose por el bien del grupo": "Podría haber causado un daño catastrófico".

"Hay que dar prioridad a la cautela sobre la velocidad y a la prudencia sobre el beneficio", expone, planteando medidas como una "evaluación incorporada" por parte de actores independientes, "coordinación democrática" con las instituciones públicas y "coordinación global".

OpenAI descarta salir a Bolsa

Su aviso se suma a los que llegan desde OpenAI. A una empresa que descarta salir a Bolsa en estos momentos al ser "poco aconsejable salir al mercado bursátil". Así lo ha expuesto Sam Altman, CEO de la compañía creadora de ChatGPT, en una entrevista con 'Fortune'.

En su intervención, Altman ha reconocido que la firma ha pausado los procesos de entrenamiento de la IA a medida que alcanzaba cotas superiores de capacidad técnica. Además, ha calificado de "inaceptable" todo escenario en el que exista una probabilidad del 10% de una catástrofe existencial por la falta de control sobre estos sistemas.

"No creo que debamos entrenar modelos donde no podamos hacer un caso de seguridad solido sobre por qué seremos capaces de garantizar su controlabilidad y alineamiento", ha concluido.

"La tecnología más peligrosa jamás creada"

Y es que las dudas sobre la IA están siendo cada vez mayores. Las dudas y el temor a una tecnología calificada como "la más peligrosa que la humanidad haya creado jamás". Son palabras de Jacob Coxon, ingeniero tecnológico con experiencia tanto en OpenAI como en Anthropic.

Ahora, Elon Musk se ha sumado a sus competidores sobre la IA. Sobre una IA de la que él avisó en su momento y que cada día que pasa suma un motivo más para la preocupación y el temor ante lo que es y puede ser capaz de hacer.

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