Hablan Rubén y Jorge, agredidos por ultras en Oviedo: "Vox señala y estos fascistas actúan; podían haber acabado con nuestras vidas"

Rubén ha denunciado que sufrieron una "paliza por parte de ocho energúmenos de extrema derecha" que fueron a "vandalizar la caseta de fiestas populares" donde ellos estaban de voluntarios. "Nos dieron golpes y a Jorge, mientras estaba desamado, le dieron patadas en la cabeza", ha señalado.

Rubén y Jorge, quienes sufrieron una brutal agresión homófoba en las fiestas populares de Oviedo, han contado en laSexta Xplica cómo se encuentran y han denunciado la grave paliza. "Estamos medianamente bien a pesar de la brutal paliza sufrida, una paliza entre ocho energúmenos de extrema derecha que vienen a vandalizar la caseta de fiestas populares, a arrancar banderas arcoíris, a arrancar carteles antirracistas y que entre ocho nos propinan una paliza a los dos voluntarios que estábamos en la caseta", ha contado Rubén.

Así, el joven ha señalado que recibieron "patadas, golpes, y los tiraron al suelo". "A mi compañero Jorge, después de estar desmayado, entre cuatro personas le pegan patadas en la cabeza, con gritos de '¡Rojos!', 'Guarros!', '¡Arriba España!' e insultos racistas", ha expresado Rubén, quien ha defendido que "esta brutal agresión no puede quedar impune". "Nos tuvieron que llevar en ambulancia al Hospital Central de Asturias y hacernos un chequeo completo y por suerte estamos bien, dentro de lo cabe, tras una agresión que podía haber acabado con nuestras vidas", ha añadido.

Por su parte, Jorge, que ha dicho que no conocían "de absolutamente nada" a esas personas, ha querido destacar " la gravedad de la agresión". "Cuando ocurre algo así, uno se pregunta si tenemos que tener miedo a salir a la calle. Muchos amigos nos decían estos días que es la primera vez que tienen miedo, que se plantean si podrán seguir saliendo con su pareja a la calle de la mano, gente que nos dice que tiene miedo a que sus hijos reciban agresiones por esto", ha expresado.

De esta forma, el joven ha advertido de que van a "a parar los pies a los fascistas". "Hay un montón de gente que quiere una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática, y somos una amplia mayoría de la gente", ha declarado.

En este punto, Rubén ha subrayado que "estos ocho energúmenos, además son unos cobardes" que esperaron a que estuvieran "solo dos personas para vandalizar la caseta" y para propinarles la paliza. Tras ello, el voluntario ha destacado que "es importante señalar el contexto de la paliza".

"Dos días antes de la paliza que sufrimos, la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo señaló por redes sociales a las casetas de fiestas populares, aquellas en las que estábamos. El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias se rio de la agresión y se niega a condenarla. Y el propio Figaredo hace semanas llamaba a salir a cazar en las calles. Cazar es esto, es pegar palizas a gente, es pegar entre ocho cobardes a dos chavales una paliza", ha denunciado.

Para el joven, son ellos quienes "inoculan odio en la sociedad". "Ellos dirigen y susurran al oído de sus cachorros, la extrema derecha, quienes al final son los que ejecutan. Vox señala y estos fascistas van a por nosotros, pero tienen que saber que no tenemos miedo", ha concluido.

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