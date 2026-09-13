La Policía traslada a cientos de migrantes en Ceuta a un nuevo espacio habilitado por el Gobierno en el barrio de La Reina

Los detalles Entre la inquietud y la confusión de quienes dormían a la intemperie en las inmediaciones de Loma Colmenar, los agentes han procedido a su traslado a pie a una zona de nueva construcción con capacidad para unas 860 personas.

La Policía ha comenzado a trasladar a cientos de migrantes en Ceuta desde los alrededores de Loma Colmenar a un nuevo espacio habilitado en el barrio de La Reina, con capacidad para 860 personas. Este domingo, un fuerte despliegue policial llegó al campamento informal de Loma Colmenar, sorprendiendo a los migrantes que dormían allí. A pesar de la confusión inicial, el traslado a pie hacia las nuevas instalaciones de Los Rosales, situadas a 1.5 km, se realizó rápidamente. El Gobierno planea habilitar un espacio en el Puerto de Ceuta para acoger a 1,700 personas y aliviar la situación en la playa de El Trampolín.

A eso de las 07:00 de la mañana, la Policía ha empezado a trasladar cientos de migrantes en Ceuta que dormían a la intemperie en los alrededores de Loma Colmenar a un nuevo espacio habilitado por el Gobierno en el barrio de La Reina, que cuenta con capacidad para acoger a unas 860 personas de forma temporal.

Ha sido a primera hora del domingo cuando un fuerte despliegue policial ha llegado a la zona donde cientos de migrantes llevan semanas durmiendo en la calle. En Loma Colmenar, en uno de esos campamentos donde muchos de los que llegaron a Ceuta esperan y esperaban poder entrar a la espera de que se quedara un hueco libre o a otro espacio que habilitase el Ejecutivo.

Ha pasado lo segundo, después de que decenas de vehículos de la Guardia Civil y de la Policía llegaran a Loma Colmenar. Al asentamiento informal de Loma Colmenar. A uno de los más numerosos de los que hay en la ciudad de Ceuta. Allí, entre la sorpresa y la inquietud de unos migrantes que se preguntaban qué estaba pasando mientras se despertaban con los primeros rayos de sol, han comenzado su traslado a un nuevo centro de acogida.

En apenas minutos, a pesar de las dudas iniciales, han empezado con el traslado a pie hasta las instalaciones de Los Rosales, de nueva construcción, situadas en el barrio de La Reina. En un lugar que ha causado varias protestas por su proximidad a una guardería.

Un kilómetro y medio a pie hay entre Loma Colmenar y esta nueva instalación, a la que poco a poco van llegando para instalarse en las carpas habilitadas por el Gobierno.

La fila de gente que seguía las indicaciones policiales, a pesar de la confusión inicial, crecía y crecía de forma exponencial con el paso de los segundos para formar una multitud rumbo a este lugar de acogida.

El siguiente objetivo del Gobierno es habilitar el espacio en el Puerto de Ceuta, donde se espera que se pueda dar cobijo a una 1.700 personas y descargar la situación que se vive en la playa de El Trampolín.

Ya se han habilitado 4.300 plazas

Según indica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ministra Elma Saiz y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, han coordinado un operativo que se ha desarrollado sin incidencias.

Además, el Ministerio indica que se encuentra trabajando para la acogida, "a la mayor brevedad", de más de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek.

"Con la apertura de hoy son alrededor de 4.300 plazas habilitadas. En próximas fechas se van a superar las 6.000", recogen.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido