El instinto de campeón nunca desaparece: ojo a la imagen de Márquez espiando a la Aprilia

El de Cervera se quedó contemplando la parte trasera de la moto de Bezzecchi en busca de alguna pista que le pudiera ayudar. El modo campeón está activado.

Marc Márquez solo tiene entre ceja y ceja el título de MotoGP. El ildernse dejó claro desde el primero momento en Misano que iba a ir a por todas. Prueba de ello, el adelantamiento que le hizo a Marco Bezzecchi en la primera curva de la 'sprint'.

Márquez, a partir de ese momento, se escapó del italiano para recoger doce puntos que le siguen acercando al liderato de la tabla. Son 14 los que le separan de Jorge Martín, que minimizó daños quedando en tercer lugar.

Tras la carrera corta, Marc dejó una llamativa imagen. El ilerdense saludó a Bezzecchi y se quedó contemplando y analizando la parte trasera de la Aprilia. Un gesto que evidencia lo metido que está Márquez en la pelea por el Mundial.

La recta final y decisiva de la temporada está al llegar con tres pilotos que, de momento, tienen opciones muy serias de ser campeón del mundo. Cualquier detalle puede ser decisivo y eso Marc lo sabe queriendo esta al tanto en todo momento de en qué punto se encuentran sus rivales.

Márquez vuelve a partir segundo en la carrera larga. Está por ver si escogerá la misma estrategia de atacar inmediatamente a Bezzecchi o si preferirá ser algo más cauto a la hora de buscar ponerse primero. Un triunfo de Marc en 'Casa Rossi' podría ser un golpe muy duro al Mundial.

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