Trump y su empeño por formar parte de la historia del 11S: insiste en que estuvo allí aunque su propia hemeroteca le contradice.

Los detalles El presidente de EEUU no deja de cambiar su versión sobre dónde estaba el 11S. De contar que estuvo en el lugar de la tragedia dos días después, ha pasado a decir que tuvo que ser rescatado por unos bomberos ese día.

A pocos días de conmemorar el 25 aniversario del 11S, Donald Trump ha vuelto a afirmar que estuvo en la zona cero durante el ataque, asegurando que fue rescatado por bomberos de un edificio cercano al colapso. Sin embargo, este relato no concuerda con sus declaraciones anteriores. En 2016, mencionó haber estado en la zona cero dos días después del atentado, junto a bomberos, pero ahora dice que fue al día siguiente. Ni los bomberos ni la Casa Blanca han confirmado su historia. En su momento, Trump destacó que su edificio se convirtió en el más alto tras la caída del World Trade Center.

A días de que se cumplan 25 años del 11S, Donald Trump insiste en que él estuvo allí, en la zona cero, y que prácticamente lo tuvieron que sacar de entre los escombros. En las últimas horas ha relatado una película de terror sobre cómo unos bomberos le sacaron prácticamente de un edificio cercano que estaba a punto de colapsar.

"Dos bomberos, tipos grandes y fuertes, me agarraron por debajo de los brazos y literalmente me levantaron y empezaron a correr conmigo", asegura.

Quizá por impostar empatía, quizá porque a Trump le encanta ser protagonista, el caso es que el presidente de Estados Unidos ha convertido los atentados que devastaron Nueva York y la geopolítica global en carne de meme.

No cuadra este relato ni con lo que él mismo había contado. Mucho ha cambiado el cuento de esos dos bomberos. ¿Serán los mismos que le acompañaron cuando se acercó a la zona cero dos días después de los ataques?

"Nunca olvidaré que estaba de pie junto a estos dos bomberos enormes y maravillosos y oímos un chirrido de metal contra metal. Fue un par de días después", decía en 2016.

Quiso apuntarse un tanto

La hemeroteca le contradice. De hablar de dos días después, pasó a hablar de uno. "Estaba construyendo un edificio en Nueva York y fui allí, al día siguiente, y trabajamos mucho y muy duro", aseguraba hace pocos días.

Ni los Bomberos han confirmadon nunca que él y sus empleados fueran a ayudarlos, ni la Casa Blanca ha podido probar este nuevo relato. Claro que, ya entonces, Trump quiso apuntarse un tanto. "Ahora que se derribó el World Trace Center, mi edificio es el más alto", llegó a decir el mismo día de la tragedia.

Todo esto, en medio de los actos oficiales de este fatídico 25 aniversario, que ya han empezado.

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