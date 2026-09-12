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Juan del Val, sobre el consumo de los platos precocinados frente a los menús del día: "No es una cuestión de elegir, es que no hay más remedio"

El escritor ha señalado que, al bajar el poder adquisitivo de la gente, se ve avocada a tirar de platos precocinados en los supermercados.

Juan del Val, sobre el aumento de los platos precocinados frente a los menús del día: "No es una cuestión de elegir, es que no hay más remedio"

En los últimos años ha aumentado un 20% el consumo de los platos preparados dentro de los supermercados, algo que perjudica a los menús del día de los restaurantes.

Un debate que se ha abordado en La Roca por parte de Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante: "Claro que lo estamos notando. Esto nace por una necesidad. Este tipo de servicio acude más gente porque los menús se están encareciendo".

Debido al aumento de los precios de los productos, el menú del día ha ascendido a 14 euros de media en España, lo que supone generalmente doblar el precio de un plato precocinado que se vende en un supermercado.

"El cliente termina decidiendo qué quiere comer y cuánto puede permitirse. Estamos adaptándonos a lo que el consumidor está demandando", defiende Rubén Navarro, CEO de Tu Super.

Al respecto, Juan del Val ha señalado que el debate "no está bien planteado": "No es una cuestión de elegir, es que no queda más remedio porque una persona no puede pagar 14 o 15 euros cada vez que va a trabajar. El problema está en que baja el nivel adquisitivo de la gente".

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