Rafael Louzán asegura que España albergará la final del Mundial 2030: "Dónde se va a jugar..."

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha sido muy claro a la hora de valorar porqué España debe ser quien organice la final. Asegura que hay argumentos de sobra para que el partido más importante del torneo se juegue en suelo español.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha insistido este viernes en Ceuta que España tiene que ser la sede de la final del Mundial de fútbol de 2030 porque "es el mejor país de fútbol hoy en día" pero con "todo el respeto y el cariño" hacia "los que conformamos la candidatura" y que sea la FIFA la que adopte esa decisión.

En declaraciones a 'laSexta', Rafael Louzán ha destacado: "con todo el palmarés que tenemos los equipos españoles y las dos grandes selecciones masculina y femenina vamos a acoger esa final del Mundial porque argumentos por España no van a faltar".

El dirigente ha advertido de que "dadas las circunstancias, la pena" es que se tenga "un gran estadio en Ceuta para poder albergarla", tras lo cual ha preguntado que "¿dónde se va a jugar si no es en España?".

No hay que olvidar que Marruecos, también país anfitrión del próximo Mundial, es el otro gran candidato a albergar la final. Un 'megaestadio' en Casablanca sería el principal argumento de la candidatura marroquí a llevarse el partido más importante del torneo.

Cuesta pasar por alto, a la hora de valorar las opciones de Marruecos, las palabras de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hace unas semanas asegurando que era el país "más hermoso del mundo".

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