La resignación de Acosta tras la 'sprint' de Hungría: "Por mucho que me cabree, Márquez hacía..."

El murciano sigue decepcionado con el rendimiento de la KTM y sigue sin conseguir darle la vuelta a la situación en un gran premio en el que se esperaba que fuera algo más rápido.

Pedro Acosta es uno de los pilotos más ambiciosos de la parrilla. Solo hace falta prestar atención a las palabras que lleva pronunciando el del Puerto de Mazarrón durante toda la temporada. Se esperaba mucho más del rendimiento de la KTM este Mundial. De hecho, Acosta consiguió mejores resultados la temporada pasada en 'GasGas', lo que era la escudería satélite de la fábrica austríaca.

Acosta parecía que tendría algo más de velocidad en el Gran Premio de Hungría. Lo cierto es que así fue. Lo demostró en la sesión de entrenamientos libres del sábado, donde firmó el segundo mejor tiempo a solo ocho milésimas de Marc Márquez.

Sin embargo, tras salir desde la séptima posición en la 'sprint', el murciano ha cruzado la línea de meta en undécimo lugar. El sentimiento de Acosta tras la carrera corta era de pura resignación: "La diferencia, si sabes de dónde viene, pues ya está, ¿qué se le va a hacer? Si yo, por mucho que me cabree, no se va a cambiar nada. Marc Márquez hacía la diferencia con la Honda también, no solo con la Ducati".

"Frustrante es que otros pilotos con la Ducati pueden sacar también bastante partido de la ventaja que tienen. Pero es que por mucho que me frustre, no voy a ir a ningún sitio. Prefiero pensar que salgo al 100% de lo que tengo. Algunos fines de semana son mejores, algunos son peores, pero tengo que intentar mirármelo así, porque entonces, de aquí a un año y medio, me muero del asco", ha reconocido Acosta en unas declaraciones que recoge 'Motosan'.