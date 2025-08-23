Ni Bagnaia ni Álex: El rival que más preocupa a Marc Márquez en Hungría: "Es el más competitivo..."

El de Cervera tiene claro quién es el corredor que podría igualarle en velocidad aunque también señala el gran rendimiento que está teniendo Marco Bezzecchi, que saldrá segundo.

Marc Márquez sigue invencible en el Mundial de MotoGP. El ilerdense ha conseguido una nueva 'pole' en el Gran Premio de Hungría después de haberse impuesto a Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannatonio, que saldrán segundo y tercero respectivamente.

Marcar el mejor tiempo en el nuevo circuito de Balaton Park era fundamental para aspirar a conseguir la victoria en el Gran Premio de Hungría. La dificultad para adelantar en el trazado multiplicaba el valor de consolidarse en la 'pole' tanto de cara a la 'sprint' como de cara a la carrera del domingo.

Márquez era consciente de ello pero, como era de esperar, no se fía de sus perseguidores. Sin embargo, el de Cervera ha desvelado el nombre del piloto que más le preocupa y lo cierto es que este sale desde la séptima posición: "El segundo más rápido o el que estaba más rápido junto a mí era Acosta, que creo que se ha caído en el primer Time Attack y esto condiciona mucho para el segundo".

"No sé cómo sale. Séptimo, pues bueno, tendrá que adelantar. Es un especialista también en hacerlo. Así que es el que espero más competitivo, pero Bezzecchi, como se ha demostrado en las últimas carreras, siempre da un paso más", ha reconocido Marc en unas declaraciones para 'DAZN'.

El de Ducati no se fía de Acosta ni tampoco de Bezzecchi. El italiano está cuajando grandes actuaciones con la Aprilia y ya ha demostrado que puede ganar carreras. Álex Márquez y 'Pecco' Bagnaia saldrán desde muy atrás, undécimo y decimoquinto, tras una 'qualy' para olvidar de ambos.