La confesión de Márquez sobre el incidente de Quartararo en Hungría: "He sentido una moto..."

El francés estuvo a punto de llevarse puesto a Marc y fueron tan solo unos centímetros los que evitaron que Fabio terminara con las opciones de victoria del de Ducati en la 'sprint' de Hungría.

Marc Márquez ha vuelto a dominar un carrera al 'sprint'. Eso, quince carreras cortas después, ha dejado de ser noticia en MotoGP. Sin embargo, la 'sprint' del Gran Premio de Hungría podría haber terminado de una manera muy distinta para el de Cervera.

Si Fabio Quartararo se hubiera desviado unos centímetros más a la la derecha en la primera curva hubiera impactado en la moto de Marc Márquez provocando, casi con total seguridad, la caída del líder del mundial. Por suerte para Marc no ha sido así.

El de Ducati se ha apuntado su decimocuarta victoria en una carrera al 'sprint' esta temporada. La única en la que no ha ganado, en la de Silverstone, donde triunfó su hermano Álex. En el ya habitual trayecto en coche con los tres integrantes del podio, en este caso formado por Marc, Di Giannantonio y Morbidelli, se ha comentado el incidente que ha marcado la carrera.

Di Giannantonio le pregunta a Marc: "¿Te ha tocado Quartararo en la primera curva? ¿Lo has visto?", Márquez le responde: "He sentido una moto muy cerca", a lo que el italiano replica entre risas: "No, no, tú no has visto lo que ha pasado. Jo***".

Marc vuelve a asegurar: "He sentido una moto muy cerca, he soltado el freno y he salido de ahí". "Mamma Mia", ha respondido 'DiGi' recordando el terrible incidente que ha terminado con Quartararo llevándose puesto a Enea Bastianini.