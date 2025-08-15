La sorpresa de Pedro Acosta con KTM: "Han traído más cosas..."

El piloto murciano reconoce que su equipo ha traído "muchas cosas nuevas": "Más de lo que yo pedí...".

En KTM están mejorando a pasos agigantados. Del inicio desastroso a la última carrera han cambiado muchas cosas. Tanto que hasta Pedro Acosta se ha sorprendido. Lo ha reconocido en el Gran Premio de Austria, donde debería volver a luchar por el podio contra las Ducati.

"No puedes estar señalando con el dedo todo el rato a lo mismo, cuando ya está más o menos claro, por paz mental lo mejor es dejarlo estar y sobrevivir con lo que hay. Han traído muchas cosas nuevas, incluso más de las que yo me esperaba o les pedí, el equipo de pruebas han hecho un gran trabajo y ojalá que vaya todo bien", ha dicho el joven piloto murciano.

En los últimos test cambiaron varias cosas importantes: "Probamos un par de cosas en el test de Aragón que para mí eran bastante claras...".

"Con lo difícil que había sido el año no era cuestión de perder una homologación aerodinámica porque sí. Es verdad que cuando no viene lo que quieres te pones un poco tenso y pides más, pero ya está aquí, ya ha llegado y ahora tenemos diez carreras para disfrutarlo", explica Acosta.

Su futuro

No se quiere mojar sobre qué pasará en el futuro: "Nunca se sabe, yo estoy en KTM, me queda un año de contrato, estamos en agosto ya, tendrían que pasar cosas muy raras".

"Vamos a sacar el cien por cien del paquete, de la moto y de la marca, han trabajado duro y creo que llegaran buenos resultados, porque han traído más cosas de lo que yo esperaba", completa un Acosta sorprendido con la marca austriaca.