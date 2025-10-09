Ahora

"Se puede ser optimista"

¿Hasta dónde puede llegar Carlos Sainz con Williams? Ojo a la sentencia de Alguersuari en 'Jugones'

Jaime Alguersuari ha destacado que "Carlos está en su mejor momento" y que "2026 puede ser un gran año para él".

Sainz

Si este miércoles Jaime Alguersuari analizaba en 'Jugones' las opciones que tiene Fernando Alonso de cara a 2026 y al nuevo reglamento, este jueves ha sido el turno de poner en el foco a Carlos Sainz.

Según el expiloto de Fórmula 1, "Carlos está en su mejor momento", y expone sus motivos: "Está motivado, en equilibrio en orden... y se le nota".

De hecho, cree que en esta recta final de 2025 puede dar la sorpresa: "Le esperan una serie de carreras donde veremos cosas muy interesantes".

Ya de cara al cambio normativo de la próxima temporada, Alguersuari se muestra tajante: "Absolutamente se puede ser optimista con Sainz".

"2026 puede ser un gran año para él", añade el expiloto de F1 y colaborador de 'Jugones'.

