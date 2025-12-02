La reflexión de Marc Márquez sobre su rivalidad con Rossi: "Es difícil vivir con rencor..."

Marc pidió que no abuchearan a Valentino durante la gala MotoGP Awards al finalizar la temporada en el Gran Premio de Valencia.

Marc Márquez fue un señor en los MotoGP Awards cuando algunos fans abuchearon a Valentino Rossi al aparecer en pantalla. Ahora, unas semanas después, ha lanzado una reflexión sobre su rivalidad con el italiano y sobre cómo "vivir con rencor" no es bueno para nadie.

Así se ha manifestado en una entrevista a 'Sport': "Una de las cosas que he aprendido durante mi carrera deportiva es a tener respeto por los rivales. En pista cada uno busca dar el máximo y todas las situaciones o todos los accidentes que puedas causar o que causen otros son siempre involuntarios, porque todos vamos al límite".

Entiende que los fans apoyen a sus pilotos, pero no quiere pitos para los rivales: "Tradicionalmente, la afición del motociclismo siempre ha apoyado a su piloto y a los demás los ha respetado, porque se juegan la vida. Y no se ven las cosas igual a los 20 que a los 32 años".

Habla del "rencor" y de cómo hay que dejarlo a un lado: "Muchas veces un piloto, con la adrenalina a tope, comete un error, es penalizado por ello y ya está, ahí se tiene que acabar. Una de las cosas que he aprendido es que es difícil vivir con rencor, no es posible".

Marc quiere enterrar el hacha de guerra. Valentino no está compitiendo en el campeonato y no merece la pena continuar con una rivalidad que ya no se puede ver en pista. Por eso ese gesto en los MotoGP Awards hace unas semanas y ahora reflexionando sobre el rencor.

En su pensamiento no está esa vieja rivalidad y sí el de seguir ganando. El año que viene luchará por el décimo título de su vida. Palabras mayores.