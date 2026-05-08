Dani Pedrosa explica el caso de Jorge Martín y recuerda su calvario con las lesiones: "Pensé en retirarme"

El expiloto catalán ha explicado el difícil proceso que ha superado recientemente el piloto de Aprilia además de comentar su marcada rivalidad con Jorge Lorenzo.

Dani Pedrosa ha sido uno de los pilotos de MotoGP españoles más castigados por las lesiones en la era reciente. Ahora, lejos de la competición, el catalán analiza cómo vivió esos momentos de incertidumbre que le llevaron a pensar incluso en "retirarse": "Es normal tener esa duda".

Para ejemplificarlo, ha usado el reciente caso de Jorge Martín, que no ha tenido un 2025 sencillo: "Es muy normal que uno se haga preguntas y diga '¿qué hago aquí?, ¿vale la pena todo esto?' mientras va encadenando una lesión tras otra". Un momento muy difícil para un deportista, sobre todo si llega a una temprana edad.

"Cuando eres muy joven, esto no te lo preguntas (si debería retirarse), y es normal. Pero, a medida que eres mayor y vas pasando experiencias, ese pensamiento es cada vez más fuerte", aseguraba Pedrosa. Un espejo perfecto de la complejidad de estos procesos para los pilotos de MotoGP.

¿Rivalidad superada con Jorge Lorenzo?

Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo protagonizaron una de las rivalidades más fuertes de la historia reciente de MotoGP. Ambos crecieron juntos y eso propició una división marcada por la competitividad que se prolongó hasta la élite de la categoría reina.

Sin embargo, la llegada de Casey Stoner a la competición provocó un cambio inesperado. El australiano se presentó como un rival a batir para ambos, lo que les hizo reducir el nivel de tensión: "Llegó un momento en que tuvimos un rival común. Apareció un entendimiento más respetuoso".

Una dinámica que permitió a los dos españoles exigirse a fondo para alcanzar su mejor nivel: "La forma en la que él me presionaba y la forma en la que yo tenía que presionarlo para vencerle nos hizo mejores". Una autoexigencia que llevaron al extremo en más de una ocasión, como explicó Pedrosa en el pódcast 'Fast & Curious' : "A veces hacíamos cosas que no queríamos hacer, pero nos veíamos obligados porque el otro también lo hacía".

Esta fue una de tantas intrahistorias que dejó la recordada generación de finales de los 2000 y principios de la década de 2010, con más pilotos históricos como Marc Márquez o Valentino Rossi.

Una etapa cargada de emoción y que sin duda, alcanzó uno de los puntos más altos de la historia de MotoGP: "Cuando eres joven piensas: 'Soy mejor que él'. Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta de que no era que el otro fuera malo; era que todos éramos muy buenos".