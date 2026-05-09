La reflexión de Pedrosa tras la exhibición de Márquez en la 'qualy': "Ya está liada..."

El expiloto español ha compartido varios de los nombres propios del 'paddock' como aspirantes a firmar un buen fin de semana en Le Mans, sobre los que destaca el siete veces campeón de MotoGP.

Este inicio de temporada 2026 de MotoGP está dejando mucho que analizar. Así lo ha hecho Dani Pedrosa tras la clasificación del GP de Francia en Le Mans donde Ducati se mostró muy fuerte. Pecco Bagnaia acabó en la primera posición, seguido de Marc Márquez, uno de los mejores resultados de los de Borgo Panigale este año.

"La igualdad, por lo menos a una vuelta, es total. Entre pilotos, pero también entre las marcas", explicaba el expiloto español. También mostró su confianza en Pecco, afirmando que "va a intentar salir primero y tirar fuerte". Una situación que también permitirá al nueve veces campeón mundial estar "más peleón", como comentó Dani en 'DAZN'.

"Parece que ha recuperado ritmo", aseguraba Pedrosa sobre Marc, que sin duda peleará por la victoria para iniciar su remontada personal ante las Aprilia. Pero las miradas también están puestas sobre el líder, Marco Bezzecchi, que acabó tercero. En Francia tendrá una nueva oportunidad de mostrarse fuerte en las 'sprint', que se le están resistiendo hasta ahora este año: "Todavía no las acaba de cuadrar".

Y a parte de los de Noale, muy fiables durante las cuatro citas disputadas, emerge un Fabio Di Gianantonio que está logrando muy buenos resultados recientemente: "Está muy fuerte, muy motivado, crecido, y va a intentar seguro coger puntos de podio".

Para terminar de juntar todos los alicientes posibles para una prueba de máxima emoción, las condiciones climáticas pueden poner la guinda del pastel a la 'sprint' del sábado por la tarde en Le Mans, como compartió Pedrosa: "Si le ponemos unas gotitas de lluvia a todo eso, ¿qué tenemos? Pues ya es la liada".