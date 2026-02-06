Un piloto de F1 apuesta por un proyecto de MotoGP

Pierre Gasly, actual piloto de Alpine, ha adquirido parte de KTM Tech3, equipo dirigido por Guenther Steiner, exjefe de Haas, con el fin de "ayudar a crecer la notoriedad del equipo".

Una de las maniobras más usuales de los deportistas es invertir en otros proyectos fuera de sus disciplinas. Existen casos como el de Tom Brady, exjugador de la NFL y dueño del Birmingham City, o LeBron James y sus participaciones en el Liverpool.

Ahora, un piloto de Fórmula 1 ha decidido probar suerte e invertir como accionista de un equipo de MotoGP. En concreto, se trata de Pierre Gasly, piloto de Alpine. El francés ha apostado por comprar parte de KTM Tech3, segundo equipo de la marca austriaca, que actualmente está dirigido por un exjefe de F1, Guenther Steiner.

"Estoy convencido de que la marca Tech3 tiene un potencial de crecimiento importante a largo plazo. Un potencial por el momento no explotado y estoy aquí para ayudar a crecer la notoriedad del equipo", ha confesado Gasly tras su adquisición.

Además de contar con la propiedad del FC Versailles, equipo de fútbol que milita en la tercera división francesa, ahora el piloto ha decidido entrar en el mercado del motociclismo de la mano de Steiner, un viejo conocido del Grand Prix.

De esta forma, Gasly se une a una larga lista de personalidades del deporte y el motor que se adentran en una aventura fuera de su disciplina habitual, como OsamuGotō (ingeniero de F1), Massimo Rivola (jefe de Aprilia) o Davide Brivio (ex de Alpine y actual jefe de Trackhouse Racing Team), entre otros más.