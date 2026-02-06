Ahora

"Tiene un potencial de crecimiento importante"

Un piloto de F1 apuesta por un proyecto de MotoGP

Pierre Gasly, actual piloto de Alpine, ha adquirido parte de KTM Tech3, equipo dirigido por Guenther Steiner, exjefe de Haas, con el fin de "ayudar a crecer la notoriedad del equipo".

Alpine en BaréinAlpine en BaréinRedes

Una de las maniobras más usuales de los deportistas es invertir en otros proyectos fuera de sus disciplinas. Existen casos como el de Tom Brady, exjugador de la NFL y dueño del Birmingham City, o LeBron James y sus participaciones en el Liverpool.

Ahora, un piloto de Fórmula 1 ha decidido probar suerte e invertir como accionista de un equipo de MotoGP. En concreto, se trata de Pierre Gasly, piloto de Alpine. El francés ha apostado por comprar parte de KTM Tech3, segundo equipo de la marca austriaca, que actualmente está dirigido por un exjefe de F1, Guenther Steiner.

"Estoy convencido de que la marca Tech3 tiene un potencial de crecimiento importante a largo plazo. Un potencial por el momento no explotado y estoy aquí para ayudar a crecer la notoriedad del equipo", ha confesado Gasly tras su adquisición.

Además de contar con la propiedad del FC Versailles, equipo de fútbol que milita en la tercera división francesa, ahora el piloto ha decidido entrar en el mercado del motociclismo de la mano de Steiner, un viejo conocido del Grand Prix.

De esta forma, Gasly se une a una larga lista de personalidades del deporte y el motor que se adentran en una aventura fuera de su disciplina habitual, como OsamuGotō (ingeniero de F1), Massimo Rivola (jefe de Aprilia) o Davide Brivio (ex de Alpine y actual jefe de Trackhouse Racing Team), entre otros más.

Las 6 de laSexta

  1. La exconcejala de Móstoles encarga a sus abogados que interpongan una denuncia por acoso y coacciones contra el alcalde y la cúpula del PP de Madrid
  2. El PP de Aragón incorpora al agitador ultra Vito Quiles y a los cantantes de extrema derecha 'Los Meconios' en su acto de fin de campaña
  3. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | El temporal deja más de 7.000 desalojos en Andalucía y mantiene avisos activos por lluvias en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla
  4. Los sindicatos mantienen la huelga de trenes de la próxima semana tras acabar sin acuerdo la tercera reunión con Puente
  5. El poder tecnológico del ICE con reconocimientos faciales o monitoreo de RRSS: las armas invisibles de la caza al migrante
  6. Detenido por abusar de su hija menor y retransmitirlo en directo en vídeo a cambio de dinero virtual y popularidad