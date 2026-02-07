Declaración de intenciones de Bagnaia a Ducati y Márquez: "Haré todo lo posible para que Marc..."

El turinés no se desmarca de la lucha por el título y avisa a su compañero y a su escudería. 'Pecco' tiene claro que lo dará todo para impedir que Marc se vuelva a proclamar campeón.

'Pecco' Bagnaia viene de vivir la que muy probablemente sea su peor temporada en el motociclismo profesional. El bicampeón del mundo cuajó un 2025 para olvidar apuntándose solo dos victorias y terminando el mundial en quinto lugar, muy por detrás de lo que se esperaba.

La diferencia de resultados y sensaciones con respecto a Marc Márquez, su compañero de equipo, fue abismal. Marc conquistó su noveno título mundial frente a un 'Pecco' que, en muchos tramos de la temporada, le costaba incluso estar en las posiciones de arriba de la parrilla.

Bagnaia afronta una temporada decisiva en Ducati. El italiano seguirá disponiendo de la que, en principio, es considerada la moto más completa de la parrilla. Por eso, y a pesar de lo sucedido el año pasado, no se desmarca de la lucha por el título: "Haré todo lo posible por ponerle las cosas difíciles a Marc".

"En cualquier caso, hemos hecho muy buen test y ha sido muy importante sentir esa 'performance'. Aquí estoy muy contento, con muchas ganas de correr en Burinam y volver a competir", aseguraba 'Pecco' revelando también las sensaciones con las que se había encontrado sobre la Ducati.

Finalizados los test de Sepang, Bagnaia ve cada vez más cerca el comienzo de una nueva temporada. El turinés podría estar ante su último año en Ducati. No hay que olvidar los fuertes rumores que sitúan a Pedro Acosta sustituyendo al bicampeón del mundo.