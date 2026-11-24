Paolo Simoncelli ha ensalzado al ilerdense señalando que "corre con un brazo sólo y deja a todos atrás".

Tras el décimo Mundial de Marc Márquez, 'As' ha publicado una entrevista realizada a Paolo Simoncelli en Qatar, la penúltima carrera que se ha disputado y donde el de Cervera tuvo su primera bola de campeonato.

En Losail, al padre de Marco Simoncelli le preguntaron si la décima corona otorgará al '93' el cartel de mejor piloto de la historia por encima de Valentino Rossi.

El italiano, íntimo del 'Doctor', señaló que "son comparaciones que no sirven de nada, porque cada uno ha hecho su historia en su momento".

Eso sí, puso por las nubes a Marc y pidió no mirar el DNI: "Lo que está haciendo Márquez es una cosa increíble, porque corre con un brazo sólo y deja a todos atrás. Es un grandísimo, y basta. Da igual la nacionalidad. Es fuerte, y punto. Podría ser también americano y daría igual".

Seguidamente, el padre del mítico piloto fallecido destacó la capacidad de resiliencia y el carácter de un Márquez que no se rindió ni en su peor momento.

"Martín ha hecho un esfuerzo increíble por plantarle cara con la lesión que ha tenido. Todos estos son muchachos realmente fuertes, pero, después del accidente que tuvo Márquez con Bezzecchi el año pasado en Indonesia, otro lo hubiera dejado ya, pero él ha regresado y va a ganar otra vez. Es increíble", zanjó.