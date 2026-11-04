Comunicado de Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel: "Están siendo los días más difíciles de mi vida"

El Andorra ha emitido un comunicado en redes sociales en el que el portero habla por primera vez tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.

Un día después del fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel, Jesús Owono, el portero del Andorra que golpeó violentamente al delantero, ha hablado.

Lo ha hecho a través de un comunicado que ha emitido su club, el Andorra, en que el expresa la desolación que siente por la muerte de su compañero de profesión.

Owono asegura que están siendo los "días más difíciles" de su vida debido al "enorme dolor" que siente por la pérdida de Jesús.

El portero del cuadro andorra afirma que afrontará "lo que venga", aunque en este momento solo puede pensar en el ariete.

Cabe reseñar que el guardameta primero cerró los comentarios de su perfil en redes sociales y posteriormente procedió a eliminar el mismo tras el aluvión de comentarios que estaba recibiendo.

Comunicado íntegro

Estos están siendo los días más difíciles de mi vida, me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado.

Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas la personas que lo querían.

Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto.

Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".