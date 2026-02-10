Pecco Bagnaia entona el 'mea culpa': "Me equivoqué al no estar de acuerdo con..."

El compañero de Marc Márquez ha hablado sobre las "dificultades" que tuvo el año pasado.

Tras recuperar sensaciones en los test de Sepang después de un invierno de 'reseteo' tras un 2025 en el que terminó quinto en la general con un sinfín de problemas, Pecco Bagnaia ha mostrado un talante muy autocrítico.

El piloto italiano, en declaraciones a 'Benzine Media', ha sido claro a la hora de hablar de su 2025.

"El año pasado fue una temporada muy difícil bajo muchos puntos de vista", ha arrancado el compañero de Marc Márquez.

Pecco reconoce que tuvo errores: "Al principio me equivoqué mucho al no estar contento con ciertos resultados, que luego al final ni siquiera llegaban".

"Así que estaba en dificultades a nivel técnico, de pilotaje, y fue complicado quizás aceptar esto", ha añadido el bicampeón de MotoGP.

Eso sí, Bagnaia reconoce haber aprendido: "Pero en cualquier caso todo sirve, las dificultades siempre te llevan a entender algo y creo que lo he entendido".

Todo apunta a que el '63' afronta en 2026 su último año en el equipo oficial de Ducati ya que Pedro Acosta parece tenerlo hecho para acompañar a Marc. Veremos si la decisión se anuncia antes del arranque de la temporada.