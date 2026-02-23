¿Serio mensaje de Ducati a Márquez?: "Bagnaia será uno de los aspirantes a..."

Davide Tardozzi, jefe de la escudería, ve al turinés como uno de los candidatos al título. Marc, como vigente campeón, intentará defenderlo en un campeonato que se antoja más igualado.

'Pecco' Bagnaia fue la gran decepción de MotoGP en 2025. El bicampeón del mundo firmó la que hasta la fecha es su peor temporada como piloto profesional. 'Pecco' solo fue capaz de ganar dos carreras de domingo dejando atrás desde el principio las expectativas que había sobre él y sus opciones a ser campeón.

Un pobre rendimiento y un Márquez estelar le hundieron en una profunda crisis de confianza. Sin embargo, con la vista puesta ya de manera definitiva en 2026, Bagnaia parece haber cambiado la mentalidad y confía en tener posibilidades de luchar por estar en los puestos de arriba carrera tras carrera.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, no ha dudado en dejar caer, en declaraciones recogidas por 'Motorsport', una llamativa opinión que también puede servirle a Marc como aviso: "Estamos muy contentos de tener a Pecco de vuelta, porque parece que va a ser uno de los aspirantes al título mundial".

El directivo italiano confía en su pupilo y prevé una posible batalla por el título con Márquez. Sin embargo, también hay que tener en cuenta Marco Bezzecchi y Álex Márquez. Ambos han marcado muy buenos tiempos y sus sensaciones en la pretemporada han sido muy buenas.

Bagnaia tampoco ha dudado en reconocer que la Ducati de este año es distinta a la del pasado. Una gran noticia para él teniendo en cuenta lo poco que se entendió con la moto en 2025: "Para mí es diferente, pero se adapta mejor a mi estilo de pilotaje y puedo trabajar mejor con ella".