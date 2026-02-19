Ahora

6% de share

'Jugones' anota una audiencia brutal con datazos en Galicia, Valencia y Asturias

El programa dirigido por Josep Pedrerol alcanza un 6% de share este miércoles con un total de 842.000 espectadores únicos.

Chirin

'Jugones' arrasa en el programa del miércoles con una audiencia que anotó un 6% de share y un total de 842.000 espectadores únicos.

Los datos destacan sobre todo en Galicia, con un 8,9%; un 8,8% en Valencia y un 8,4% en Asturias.

El espacio presentado por Josep Pedrerol alcanzó picos del 6,5% de share en un programa muy intenso en el que se analizaron todas las imágenes del insulto racista que denunció Vinicius Jr del jugador Gianluca Prestianni, del Benfica.

También hubo tiempo para la Fórmula 1 y los test que se celebran estos días en Bahréin y, por supuesto, para los Juegos Olímpicos de invierno.

