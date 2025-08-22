La brutal rajada de un campeón del mundo de MotoGP sobre Austria: "Fue ridículo"

Fabio Quartararo sigue enfadado tras el desastroso fin de semana en Austria donde ocuparon las últimas posiciones y no espera un gran salto en Balaton Park.

La frustración es una palabra que describe el sentir de Fabio Quartararo. El campeón del mundo de MotoGP en 2021 se está hundiendo en la parrilla con una Yamaha anticompetitiva con respecto al resto de fabricantes. La crisis deportiva del gigante japonés sigue sin tener atisbos de revertirse.

A su llegada al circuito de Hungría, el francés sigue siendo crítico con la actuación en el Red Bull Ring: "Lo que pasó en Austriafue ridículo. Tenemos que olvidar el fin de semana pasado. Yo, sobre todo, necesito hacerlo. Pero espero que los ingenieros también tomen nota de lo que pasó. Fue absurdo".

"Los cuatro pilotos buscamos explicaciones. No se trata únicamente de quedar atrás, sino de que Ai Ogura nos llevaba siete segundos de ventaja. Es fundamental que comprendan lo complicada que es esta moto y cuánto debemos mejorar", ha criticado el corredor de la Yamaha oficial.

Así, 'El Diablo' ha transmitido su preocupación ante la imposibilidad de pelear: "Quiero entender qué falla. Nos falta potencia y, en Austria, tuvimos que limitarla para evitar problemas, y aun así persistían. No sabemos todavía cómo funciona del todo la moto".

Para el de Niza, el gran problema de la moto reside en el apartado del motor: "Sin potencia suficiente, es muy difícil adelantar en MotoGP. Aunque la moto sea rápida, necesito una que me permita pelear en carrera".

Para esta cita en el novedoso trazado de Balaton Park, las expectativas no mejoran en absoluto: "Creo que la pista es incluso más complicada para nosotros, pero esperamos obtener un buen resultado. Sobre todo quiero divertirme, porque no disfrutar es lo peor, y Austria fue una pesadilla en ese sentido".