MotoGP
El padre de Jorge Lorenzo elogia como nunca a Marc Márquez: "No sólo es el que más trabaja..."
Chicho Lorenzo, padre del expiloto de MotoGP, dice que Marc trabaja mucho y también de manera inteligente: "A veces trabajamos en la dirección equivocada, pero Marc...".
Marc Márquez ha dejado a todos alucinados con su regreso al éxito en MotoGP. Ni lesiones ni el calvario en Honda. En Ducati ha vuelto a sonreír y ha alcanzado su noveno título. El padre de Jorge Lorenzo, Chicho Lorenzo, ha destacado que Marc es el que más trabaja y también el que lo hace de manera más inteligente.
Así lo apunta en palabras que publica 'Motosan': "Estoy convencido de que es el que más trabaja y entrena y de manera inteligente. Cuidado, que a veces trabajamos mucho, pero vamos en dirección equivocada y al final las cosas no salen".
Chicho también está inmerso en el nuevo equipo de trabajo que forman Jorge Lorenzo y Maverick Viñales. Le ve un potencial tremendo, aunque avisa que hay que ser realistas y que el objetivo no será ser campeones.
"Maverick es un piloto que tiene también un número de victorias importantes. Consiguiendo un par de victorias y cuatro o cinco podios ya estaría demostrado que este proyecto ha sido un exitazo. No hay que esperar tampoco que gane el campeonato", dice el padre del tres veces campeón del mundo.
Se marca un objetivo que será un "exitazo": "Yo creo que aunque gane esas dos o tres victorias ya sería un exitazo. Si más o menos consigue mejorar sus resultados de los últimos años, ya será un gran éxito".
"En algunas carreras está bien, en otras está bastante atrás. Pero siguiendo un poco con la mejora del rendimiento, hemos hablado que para pelear por el Mundial tendría que bajar cinco o seis décimas por vuelta", dice Lorenzo Sr.