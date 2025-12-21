La reflexión de Sainz sobre las dificultades en Williams: "Era muy fácil caer en la trampa de rendirse"

El piloto español lo ha pasado mal en Williams, pero el tiempo y el trabajo le ha recompensado con dos podios que nadie esperaba.

Carlos Sainz llegó a Williams con la etiqueta de 'reparador' de equipos. Y así lo ha hecho. Una escudería que había sido penúltima ha dado el salto a la quinta posición del mundial de Fórmula 1. Con dos podios por el camino del piloto español. Algo completamente impensable cuando llegó.

Pero Carlos lo pasó mal. Ha reconocido en 'Racing News 365' que hubo un momento en el que lo fácil era rendirse. Que lo estaba pasando mal, que la suerte no le acompañaba. Pero él siguió adelante y encontró el premio.

"El momento más difícil de la temporada fue después de las vacaciones de verano, porque volví muy fresco y lleno de energía, e hice dos fines de semana muy buenos en Zandvoort y Monza. Ambos terminaron con choques, y el equipo no tuvo nada que ver con ello. En la primera mitad de la temporada, hubo muchos errores de estrategia y ejecución; simplemente no estábamos haciendo un buen trabajo en cuanto a la ejecución de los fines de semana, y volvimos después de las vacaciones de verano con un fuerte reinicio", explica Sainz.

Se sentía muy bien, pero los resultados no llegaban: "Me sentía fresco y listo para correr, pero ahora, debido a pequeños errores de cálculo por mi parte y por parte de la gente que corre a mi alrededor, teníamos potencial para quedar sextos y séptimos en Zandvoort y Monza, y nos fuimos a casa sin nada, por lo que la segunda mitad empezó tan mal como la primera, pero tuve que decir: 'Sigue esforzándote, los resultados tienen que llegar', y entonces llegaron".

En ningún momento pensó en rendirse. No está en su naturaleza. "Pensaba: 'este no es mi año, da igual lo que haga, lo mucho que lo intente'. Era muy fácil caer en la trampa de rendirse y decir: 'Mira, este año está perdido, seguiré desarrollando el coche, desarrollándome a mí mismo con el equipo, pero no hay posibilidad de que consiga buenos resultados este año porque alguien ahí arriba ha decidido que 2025 no es mi año para conseguir resultados'", sigue explicando Carlos.

Ha sido un año de aprendizaje, de trabajo duro y de recompensa final: "He tenido que esforzarme más que nunca, y creo que la resiliencia es muy importante cuando eres deportista, hay que ser resiliente ante todos estos contratiempos y seguir probando cosas diferentes".

Y a partir de aquí puede llegar el momento de disfrutar. Porque si el motor Mercedes es tan potente como se rumorea, Carlos podría tener una seria oportunidad a partir de 2026 de volver a hacer grandes cosas en la F1.