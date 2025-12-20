"Cada piloto es distinto"
Bagnaia responde con contundencia a Jorge Lorenzo: "Se dicen tantas cosas..."
Tras una dura temporada para Pecco, el italiano ha hecho autocrítica y ha confesado cómo afronta el 2026. También ha aprovechado para opinar acerca de los comentarios del expiloto español sobre su futuro.
El regreso de Marc Márquez al más alto nivel ha eclipsado a su compañero de equipo, Pecco Bagnaia. El piloto turinés acabó quinto una temporada marcada por la falta de continuidad, que "le ha servido para aprender".
"He tenido bastantes dificultades. Ha habido carreras positivas, e intentaré entender por qué, pero también ha habido otras negativas que me servirán de lección", afirmaba el italiano. Respecto a su inferioridad con Marc, la asumió con normalidad y declaró estar motivado para el futuro: "Ha sido una gran temporada, con Marc dominando y marcando la diferencia. Tengo muchas ganas de volver a la carga".
Con sinceridad, Bagnaia comentó las sensaciones vividas este año: "La temporada que acaba de terminar me puso a prueba, al igual que al resto del equipo. Trabajamos duro y lo dimos todo. No fue fácil identificar el problema principal... Empecé con la idea de que mi potencial con la GP24 era muy alto. Intenté recuperar esas sensaciones, pero no lo hice".
Hace unos días, Jorge Lorenzo comentó su situación públicamente y le recomendó al italiano trabajar con un 'coach' para trabajar en su mentalidad. La respuesta de Pecco fue clara: "Se dicen tantas cosas. Cada persona tiene su propia opinión, y es normal que cada uno tenga su propio punto de vista, pero cada piloto es distinto".
Bagnaia pretende "comenzar de nuevo" en Ducati. Algo para lo que afirma, está listo, y en 2026 buscará reencontrarse a sí mismo: "Sé que el potencial está ahí y que la velocidad no ha desaparecido. Solo necesito redescubrir las antiguas sensaciones".