¿Las nuevas normas de la F1 beneficiarán a Alonso y a Sainz? Este es el análisis de Alguersuari

El expiloto de la F1 explica en 'Jugones' cómo las nuevas normas de la competición podrían afectar a los "pilotos con más talento".

La Fórmula 1 sufrirá una revolución completa de cara a 2026. Muchas normas cambiarán y los coches serán radicalmente distintos. Jaime Alguersuari ha hecho un análisis sobre el cambio en 'Jugones': ¿Beneficiará esto a Carlos Sainz y a Fernando Alonso, los dos pilotos españoles?

"La nueva F1 va a permitir a los pilotos con talento poder sacar más de ellos mismos", dice el expiloto del Gran Circo.

Los coches serán realmente diferentes: "Es un coche de carreras que se va a mover más".

Tiene muy buenas noticias para Carlos Sainz, con el Williams. Llevará motor Mercedes y los rumores del paddock dicen que van a volver a ser los mejores como ya ocurrió hace una década con los motores híbridos.

"Carlos va a llevar motor Mercedes y creo que ellos estarán un poco por encima del resto...", cierra Alguersuari.