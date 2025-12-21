Ahora

Gasly explica de dónde viene su enfrentamiento con Esteban Ocon: "Se puede hacer un documental..."

El piloto de Alpine desvela cómo empezaron sus enfrentamientos con Ocon, con el que compartió equipo la temporada pasada en la escudería francesa.

Pierre Gasly y Esteban OconPierre Gasly y Esteban OconGetty Images

Pierre Gasly y Esteban Ocon no son amigos. Sorprendió cuando Alpine decidió unirlos a pesar de que todos en la Fórmula 1 saben que desde hace años su relación no es precisamente buena. Y ahora el primero ha explicado de dónde viene ese famoso enfrentamiento.

Pasaron de ser amigos a no hablarse nunca más: "Pasábamos los miércoles y los fines de semana juntos casi todas las semanas. Él venía a mi casa, yo iba a la suya. Teníamos un vínculo muy fuerte. Hubo un punto de inflexión en una de las carreras... a partir de ahí se rompió de forma bastante dramática. Es difícil de explicar".

Una rivalidad de adolescentes que dice Gasly que les ha ayudado: "Sabemos exactamente de dónde venimos. Sabemos lo que tuvimos que pasar para llegar aquí. Y también sabemos que esa rivalidad fue algo bueno para empujarnos más allá de nuestro potencial".

Espera que en el futuro puedan sentarse a hablar de lo que ocurrió y reconciliarse: "No tengo ninguna duda de que en 10 o 20 años podremos hablarlo todo con otra mentalidad".

Sólo duró un año su aventura como compañeros en Alpine. Ocon decidió marcharse a Haas y Gasly se quedó en la escudería francesa.

Quizá en el futuro se sienten, se reconcilien y cuenten en profundidad qué ocurrió.

