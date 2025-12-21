El gesto de Lamine Yamal a la afición del Villarreal ante los sonoros pitos

El futbolista del Barça, que hizo el segundo gol de la tarde, hizo el gesto de los silbidos después de la reacción del público del Villarreal.

A Lamine Yamal le ocurrió de todo en La Cerámica. Recibió una falta durísima que acabó en roja, el público la tomó con él con sonoros pitos, marcó el segundo gol del Barça y acabó respondiendo con un gesto muy llamativo a la grada.

El Barça venció a un Villarreal que llegaba con opciones incluso de asaltar el liderato (0-2) y se consolida en esa primera plaza. Joan García firmó varias paradas salvadoras.

La contundencia de Raphinha en área rival provocó que acaba forzando un penalti en el inicio. Él mismo se encargó de materializarlo. No falla el capitán. Demuestra cada fin de semana que es el líder de este Barça. Se encontró con el larguero en un disparo lejano con el interior. Estuvo muy cerca del segundo.

El Villarreal, a pesar de ir por debajo en el marcador, mantuvo su plan: buscar al Barça al espacio. Tuvo varias muy claras. El palo y Joan García evitaron el empate. Buchanan y Nicolas Pepe las tuvieron en sus botas. Moleiro siempre ponía los pases. Pero la falta de acierto les pasó factura.

Y con uno menos la misión ya fue casi imposible. Renato Veiga, en una entrada muy fea por detrás sobre Lamine Yamal, vio la tarjeta roja.

Y fue Lamine el que hizo el segundo. En una acción repleta de disparos en el área, le llegó el balón, puso la puntera y la coló en la portería del Villarreal. El gesto a la grada fue muy claro ante los constantes pitos que estaba recibiendo.

Joan García firmó una parada increíble a Rafa Marín. Estirando el brazo cuando el gol parecía cantado. Una de muchas. Porque evitó varios goles de un Villarreal al que otra vez le condenó la falta de acierto.