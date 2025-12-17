Jorge Lorenzo afirma que Maverick Viñales "es mejor" que Pedro Acosta

El pentacampeón del mundo desoye a sus muchos detractores y ensalza la importancia de los entrenadores en el motociclismo como una figura necesaria.

La próxima temporada de MotoGP para Maverick Viñales será un soplo de aire nuevo. El piloto catalán, además de contar con opciones a liderar el proyecto de KTM Tech 3 junto a Enea Bastianini, contará con un excampeón del mundo como Jorge Lorenzo en su equipo.

El pentacampeón del mundo anunció en sus redes sociales junto a Viñales que se une a su equipo como su preparador físico con el objetivo de que el piloto "luche por el Campeonato del Mundo de MotoGP". "La colaboración tendrá el objetivo común de lograr un progreso sólido y sostenible a medio y largo plazo", rezaba el escrito de ambos.

A la hora de hablar sobre el piloto de Tech 3, Lorenzo se deshizo en elogios y aseguró que "el éxito será inevitable". "Maverick siempre ha tenido un talento natural y una gran velocidad. Mi papel es acompañarle, compartir mi experiencia y mis conocimientos, y ayudarle a alcanzar su mejor versión", añadía Lorenzo.

Pese al optimismo de ambos y del propio equipo austriaco, muchos han sido quienes desconfían de que esta alianza llegue a buen puerto. "Hay quien dice que no llegaremos juntos ni a Buriram, pero a mí lo que diga la gente siempre me ha dado igual", confiesa Jorge a 'Motorsport' en una entrevista.

"Empezamos a hablar cuando todavía estaba en Aprilia, y este año nos reunimos en Indonesia. Allí, Maverick me dijo que se iba a volcar conmigo, que se convertiría en un soldado. Mi intuición me decía que era un tipo que se tomaba las cosas en serio", rememora el cinco veces campeón del mundo.

Además de luchar por el campeonato, Lorenzo señala que otro de sus objetivos para 2026 será que Viñales sea el mejor piloto de KTM, por encima incluso de Pedro Acosta. "Yo no solo quiero ganar, sino que quiero dominar. Ahora, mi objetivo es que Maverick sea el primer piloto de KTM este año. Será difícil, porque Pedro Acosta es muy bueno y lleva muchos años trabajando muy fuerte. Pero a nivel de velocidad y talento, Maverick es mejor; tiene más que él", recalca el de Palma de Mallorca.

Muchos detractores y una figura esencial

El hecho de que Jorge Lorenzo haya formado una alianza con Maverick Viñales apunta a que el catalán busca mejorar su rendimiento, al igual que muchos deportistas de élite. Sin embargo, no muchos confían en esta nueva pareja.

"En el tenis, desde los años 70, todos los jugadores han tenido extenistas como preparadores. En el fútbol, el entrenador es importantísimo. En el motociclismo, hasta ahora, la gente simplemente iba a entrenar y a dar vueltas. Mi padre fue el primer entrenador puro, reivindica Lorenzo sobre la figura de los entrenadores en el motociclismo.

"Ojalá yo hubiera tenido a mi lado a un campeón del mundo como Doohan o Biaggi, y a un entrenador de técnica como mi padre, con todo el conocimiento que ha acumulado", concluye el laureado expiloto.