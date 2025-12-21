A partir de febrero
El jefazo de Ducati detalla cuándo empezarán a trabajar en la renovación de Márquez: "Ahora es pronto..."
Claudio Domenicali, CEO de Ducati, dice que hasta febrero o marzo los equipos y los pilotos de MotoGP no empezarán a moverse en el mercado.
La temporada que viene en MotoGP se producirá un baile de contratos brutal. Todos los pilotos terminan acuerdo con su actual marca y podrían cambiar de cara a las nuevas normas de 2027. También el campeón, Marc Márquez. En Ducati reconocen que todavía es pronto para llegar a un acuerdo y ponen fecha a esos movimientos.
Según ha dicho Claudio Domenicali, CEO de Ducati, en 'GP One' será a partir del mes de febrero cuando empiecen los movimientos. Tanto Marc como Pecco Bagnaia terminan contrato.
"Marc va a salir al mercado y obviamente será un tema que tendremos que evaluar. Lo está haciendo muy bien con nosotros y viceversa. Pero todo está por evaluar. Lo mismo ocurre con Bagnaia, que lleva mucho tiempo con nosotros. El mercado está abierto para todos, pero ahora es muy pronto. Creo que las cosas empezarán a moverse en febrero o marzo", dice el gran jefe de la marca italiana.
Otros años Ducati ha anunciado las renovaciones de sus pilotos justo un año antes de su finalización, pero Claudio descarta este escenario: "No siempre es tan sencillo porque depende del momento. A veces algunas cosas se pueden hacer y otras no. Hay un deseo compartido, pero es pronto y no se dan todos los elementos para cumplir con todos los requisitos".
Si apostará por un veterano como Marc o si seguirá desarrollando a los jóvenes, Domenicali reconoce que el de Cervera les ha abierto un nuevo horizonte: "Nuestra filosofía es ayudar a desarrollar a los jóvenes pilotos como hicimos con Bagania y Martín, sin olvidar a Fermín Aldeguer. Al mismo tiempo estamos abiertos a todo dado que hemos ganado con Marc este año".
De cara a 2027 se desconoce qué moto será la más veloz. Por lo que ningún piloto quiere tomar una decisión precipitada. Tampoco un Márquez que sabe que tendrá a toda la parrilla detrás. Sobre todo si en el próximo curso vuelve a arrasar como lo ha hecho ahora, sumando el noveno mundial a su brillante palmarés.