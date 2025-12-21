Ahora

En redes

El primer mensaje de Samuel López, el nuevo entrenador de Alcaraz: "Ilusión, unidad..."

Samuel López, el entrenador que sustituye a Juan Carlos Ferrero, se pronuncia por primera vez en redes sociales después de una noticia inesperada en el mundo del tenis.

¿Quién es Samuel López, el técnico de Alcaraz tras la ruptura con Ferrero?¿Quién es Samuel López, el técnico de Alcaraz tras la ruptura con Ferrero?REDES

Es una de las noticias del año en el mundo del tenis. Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ya no trabajarán más juntos. Su nuevo entrenador es Samuel López.

Ya ha publicado en sus redes sociales su primer mensaje: "Primera semana de pretemporada completada. Tras superar el chequeo médico, arrancamos con buenas sensaciones, mucho trabajo y compromiso. Seguimos entrenando con ilusión, ambición y unidad, enfocados en crecer día a día y seguir haciendo historia en este deporte".

Alcaraz y López ya trabajan juntos para preparar el primer objetivo de la temporada: el Open de Australia.

Ese es el único Grand Slam que el murciano todavía no ha conquistado. Y quiere hacerlo al lado de Samuel López.

Su primer mensaje no es casualidad. Hablando de "ilusión, ambición y unidad". Factores clave para volver a salir campeones.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones Extremadura, en directo | El dato de participación en las urnas supera el 50% a las 18:00 horas
  2. Ni morenas, ni hispanas y que no llevasen tacones: el asqueroso patrón de chicas que Epstein pedía para sus fiestas
  3. Estados Unidos intercepta el segundo petrolero en dos días frente a las costas de Venezuela
  4. Aitor Esteban: "Sánchez cierra los ojos y no quiere ver la realidad"
  5. Entre palés y tiendas de campaña: los inmigrantes desalojados de Badalona pasan su cuarta noche a la intemperie
  6. La Lotería de Navidad, paso a paso: así es el protocolo del sorteo del 22 de diciembre