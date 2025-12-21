El primer mensaje de Samuel López, el nuevo entrenador de Alcaraz: "Ilusión, unidad..."

¿Quién es Samuel López, el técnico de Alcaraz tras la ruptura con Ferrero?

Samuel López, el entrenador que sustituye a Juan Carlos Ferrero, se pronuncia por primera vez en redes sociales después de una noticia inesperada en el mundo del tenis.

Es una de las noticias del año en el mundo del tenis. Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ya no trabajarán más juntos. Su nuevo entrenador es Samuel López.

Ya ha publicado en sus redes sociales su primer mensaje: "Primera semana de pretemporada completada. Tras superar el chequeo médico, arrancamos con buenas sensaciones, mucho trabajo y compromiso. Seguimos entrenando con ilusión, ambición y unidad, enfocados en crecer día a día y seguir haciendo historia en este deporte".

Alcaraz y López ya trabajan juntos para preparar el primer objetivo de la temporada: el Open de Australia.

Ese es el único Grand Slam que el murciano todavía no ha conquistado. Y quiere hacerlo al lado de Samuel López.

Su primer mensaje no es casualidad. Hablando de "ilusión, ambición y unidad". Factores clave para volver a salir campeones.