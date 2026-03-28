Nuevo mensaje de Acosta sobre la posibilidad de ser compañero de Márquez en Ducati

El murciano está dejando buenas sensaciones en las primeras citas del que puede ser su último año en KTM, después de que numerosos rumores le sitúen en Ducati para 2027, algo que el piloto ha vuelto a comentar.

Pedro Acosta está siendo una de las sensaciones de este inicio de temporada 2026 de MotoGP. El joven murciano se estrenó en Austin liderando la primera sesión de libres aunque finalmente acabó sexto. Al terminar comentó sus sensaciones: "Estoy bien, el día ha ido bastante aceptable. Me ha faltado un poco con el neumático blando nuevo, pero bueno, no estamos mal".

Tras un séptimo puesto en Goiania que le supo a poco, 'El Tiburón de Mazarrón' espera "que no se repita lo de Brasil". Y a pesar de situarse a tres décimas del rival a batir en Texas, Marc Márquez, se muestra optimista: "Estamos haciendo un buen trabajo. KTM ha traído alguna cosita por la que parece que la moto corre un poco más en la recta".

"Todavía falta en comparación a Ducati y Aprilia, que están cogiendo muchísima información de gente que está siempre en el 'top' seis. Es lo que nos falta ahora mismo a nosotros para poder dar más pasos adelante de una sesión a otra", explicaba Pedro en declaraciones recogidas por 'Motorsport', consciente de la fiabilidad de los cabeza de clasificación.

Sobre el piloto estrella de Ducati habló más en profundidad, tras los rumores que situarían a Acosta en Borgo Panigale como compañero de Márquez para 2027. El catalán sufrió una importante caída durante los libres del viernes: "Marc es Marc y está como en su casa. Si alguien puede hacerlo tan bien aquí, con problemas físicos, no solo lo que se haya hecho en el brazo en el accidente, sino lo que ya lleva arrastrado, es él. Desde la primera vez que vino ganó. Es como el que viene un poco con 'ventaja', entre comillas".

Para cerrar dio varias pistas acerca de su futura posible llegada al 'box' de Dall'Igna, como sustituto de Pecco Bagnaia: "El tiempo dirá. No todos los días te puedes poner en el otro lado del 'box' de un nueve veces campeón del mundo, o los que tenga en ese momento. Para mí sería un sueño hecho realidad. Creo que bastante gente de este 'paddock', quitando quizás su hermano (Álex Márquez), pagaría por echar un año, o los que sea, al lado de Marc como compañero de equipo. ¿Cómo no lo voy a hacer yo?".