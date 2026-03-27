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"Tiene un duro golpe..."

Dura caída de Márquez en Austin a casi 200km/h: "Es doloroso..."

El ilerdense ha dado el susto en la FP1 yéndose al suelo a gran velocidad. De camino al 'box' dejó un llamativo gesto mirándose su mano izquierda.

Marc Márquez Marc Márquez Redes

Marc Márquez no ha comenzado el Gran Premio de Las Américas de la mejor manera posible. El vigente campeón del mundo ha sufrido una dura caída a gran velocidad después de perder el control de su Ducati cuando encaraba una curva cuesta abajo.

El accidente se ha producido a 191 km/h y Marc ha terminado yéndose, junto con su moto, a la grava. En principio, el de Cervera no parece haber sufrido grandes daños físicos pero si ha dejado una imagen llamativa fijándose en su mano izquierda.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, ha tranquilizado los ánimos sobre el estado físico de Márquez: "Marc está bien pero ha tenido un golpe duro en su mano izquierda y su brazo derecho. Es doloroso pero no hay nada roto así que si quiere, puede volver a pilotar".

El directivo italiano ha dejado claro que Marc no sufre ninguna lesión dura. De hecho, el ilerdense ha vuelto a subirse a la Ducati menos de treinta minutos después de haber sufrido una fuerte caída en el que es su circuito preferido.

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