La seria advertencia de un piloto sobre Márquez: "Me entusiasma mucho Bezzecchi, pero..."

Danilo Pretrucci, piloto del Mundial de 'SuperBikes', muestra su admiración por el comienzo de temporada de Marco pero también avisa sobre el futuro rendimiento que puede llegar a dar Marc.

Marc Márquez ha tenido un inicio de temporada algo extraño. El de Cervera sigue sin estar al 100% físicamente aunque en el último gran premio celebrado en Brasil reconoció que se encontraba mejor en lo que respecta a su hombro derecho.

Que Marc vuelva a rendir al máximo sobre la Ducati es cuestión de tiempo. Mientras alcanza la comodidad absoluta sobre una moto, Marco Bezzecchi aprovecha la competitividad de la Aprilia para liderar el campeonato Mundial.

El italiano ha salido victorioso en las dos carreras de domingo que se han disputado. En Brasil cruzó la línea de meta en primera posición por delante de Jorge Martín, su compañero de equipo. Marco está siendo, sin duda, el piloto más rápido este comienzo de Mundial.

Danilo Petrucci actualmente compite en el Mundial de 'Superbikes'. El italiano también compitió en MotoGP. Tras la primeras carreras, Danilo ha analizado la situación de Bezzecchi: "Estoy más entusiasmado que nadie con Marco Bezzecchi; me encanta y nunca lo he ocultado".

A pesar de la admiración que siente por el de Aprilia, le manda un aviso claro en declaraciones para el medio 'Mow': "Márquez es Márquez. En Tailandia tuvo mala suerte, pero en Brasil ganó la carrera Sprint y ahora vienen Austin, que es literalmente su casa, y Jerez, además del aplazamiento de Catar, que nunca ha sido su circuito favorito. Por eso, yo nunca subestimaría a Márquez".