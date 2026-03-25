"Está teniendo dificultades": el análisis de un expiloto de MotoGP sobre Marc Márquez

Max Biaggi, expiloto de MotoGP y embajador de Aprilia, asegura que, pese al mal momento deportivo que está atravesando el vigente campeón, hasta el GP de Jerez no se sabrá "quién está al frente".

Marc Márquez no ha comenzado el Mundial 2026 de MotoGP de la mejor manera. El vigente campeón de la categoría reina ha tenido dificultades para rendir en las dos primeras carreras del calendario y eso ha provocado que sus rivales hayan cogido ventaja sobre él.

En el GP de Tailandia se vio obligado a retirarse y en Brasil se vio superado por las Aprilia y un Fabio Di Giannantonio que rindió como nunca. Pese a ello, ahora Marc aterriza en el Circuito de las Américas en Austin (Texas), uno de los trazados que forman parte de su dominio.

En el GP de Estados Unidos de este fin de semana, Marc afronta una "prueba de fuego" en la que está obligado a ganar para reducir distancias con las Aprilia y sembrar el pánico en la parrilla. En el caso contrario, el ilerdense se marchará al parón de abril con un problema más.

Acerca de su comienzo de temporada, Max Biaggi, expiloto de MotoGP y actual embajador de Aprilia, ha mostrado su opinión, asegurando que "Marc está teniendo dificultades que se nos escapan, porque no está haciendo todo lo posible".

"Ducati y Márquez son los campeones y, por lo tanto, los favoritos. Vencer a Marc es complicado; si tiene la mejor moto, se vuelve muy complicado", añade el expiloto italiano en declaraciones a 'Gazzetta', afirmando que vencer al de Ducati será complicado para los pilotos de su equipo.

Pese a la situación actual de Márquez y las dificultades que está afrontando, Biaggi no quiere confiarse y afirma que hasta el próximo GP de Jerez no se puede hablar de lucha por el título. "Ahora Bezzecchi y Martín van fuerte, pero solo desde el primer GP europeo, en Jerez, se verán los verdaderos valores y entenderemos quién está al frente", concluye Max.