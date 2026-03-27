Fonsi Nieto apuesta por Jorge Martín: "Si Aprilia es candidata, entonces él..."
El director deportivo de Pramac cree que Jorge Martín puede aspirar al título de campeón del Mundial de MotoGP.
Jorge Martín ha reconocido que después de Brasil, donde volvió al podio, ha vuelto a sentir dolor. "Dos carreras seguidas para mí no es lo mejor... veremos cómo reacciona mi cuerpo ahora", ha dicho en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana.
Y Fonsi Nieto cree que puede ser campeón de MotoGP: "Jorge ya está ahí y si Aprilia es candidata al título, yo apostaría por él".
"Creo que hay que contar con Jorge para el título", insiste el director deportivo de Pramac.
Juntos fueron campeones del mundo cuando Pramac era satélite de Ducati. Y Fonsi no olvida: apuesta por él como candidato en este 2026.