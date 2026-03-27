"¿Tiene Márquez presión por Bezzecchi?": Bagnaia no duda de las posibilidades de su compañero

Pecco ha comentado sus sensaciones previas al GP de Austin que tiene lugar este fin de semana, donde todos los ojos están puestos en el desempeño de Marc para batir por primera vez este año al líder actual.

Este fin de semana tendrá lugar el Gran Premio de Austin de MotoGP. La cabeza de la competición llega en un momento muy disputado, con un Marco Bezzecchi líder que se está mostrando muy fiable sobre su Aprilia. Sin embargo históricamente la prueba en Texas se le suele dar bien a Marc Márquez, que ha vencido hasta en siete ocasiones allí, pero que se le ha complicado en los últimos cuatro años.

El catalán llega quinto en la clasificación, encontrando las buenas sensaciones poco a poco ante unas Aprilia muy fuertes en 2026. Sobre la presión que la marca histórica de Marc pueda causar en el único campeón de las dos carreras de este año, ha hablado la otra punta de lanza de Ducati, Pecco Bagnaia.

"¿Qué edad tiene Márquez? Creo que simplemente está contento de estar aquí y quiere disfrutar", declaraba el italiano, rebajando la tensión con Bezzecchi antes de la tercera prueba del año. También comentó su situación personal antes de Austin.

"Sí, gané, pero Márquez se cayó", recordaba Pecco, sobre lo ocurrido el año pasado. A lo que añadía: "Siempre guardo buenos recuerdos de este circuito, me gusta mucho aunque sea uno de los más difíciles del campeonato. Creo que podemos hacer un gran trabajo".

Aunque también comentaba los problemas que le están lastrando este inicio de temporada: "Es importante entender por qué soy competitivo en los entrenamientos y luego tengo muchas dificultades el domingo. Puedo notar los cambios y progresar; el problema es en carrera. Tenemos que entender qué hacer". De esta manera explicaba cómo los domingos le están costando su actual decimotercer puesto en la clasificación.

Y finalmente señalaba las claves para volver a ser competitivo en Texas: "La clasificación es importante, pero aquí hay más puntos para adelantar. Será especialmente importante ser rápido con neumáticos usados". Un escenario difícil para Bagnaia, que está lejos de los resultados esperados y más teniendo en cuenta que comparte con Márquez una de las mejores motos de la parrilla.