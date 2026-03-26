Un mito de MotoGP se moja sobre la situación de Pedro Acosta: "Seguro que en Ducati..."

Ramón Forcada, ex de MotoGP, cree que si KTM lo está pasando mal ahora será mucho peor cuando se marche Pedro Acosta.

Aunque Pedro Acosta salió como líder del Gran Premio de Tailandia, se vio en Brasil que la KTM no está para grandes fiestas. Al menos de momento. Está lejos del rendimiento de las Aprilia y también de las Ducati. Aunque estas últimas lo están pasando mal en el arranque del mundial de MotoGP.

El ingeniero Ramón Forcada, en palabras que publica 'Motosan', analiza la situación de KTM y su difícil futuro si Acosta finalmente se marcha.

"No hemos visto ni una carrera buena de Enea Bastianini desde que ha llegado a KTM ha desaparecido. Yo creo que lo de KTM, todo lo que pasaron el año pasado… es más bien un salto adelante de Pedro Acosta que de la marca", explica el mito de la categoría reina.

"Esto es una prueba de lo importante que es tenerlo todo. La KTM el año pasado era una moto rápida, y Honda les quitó a una persona y han perdido esa velocidad", detalla.

Cree que el talento de Pedro les ha puesto arriba, pero que esa no es su realidad: "El talento sale, pero todos recordamos hace muchos años que podías ganar sin la mejor moto. Pero eso ahora no, ahora los detalles cuentan más. Si algo te falla, hay mucha gente ahí esperando. Pedro seguro se irá a Ducati. La situación del año anterior les ha pasado factura. Hay mucha incertidumbre".

Todos los rumores colocan a Acosta en Ducati a partir de la temporada que viene como compañero de Marc Márquez. Pero de momento nada es oficial.