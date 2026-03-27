La frase con la que Marc Márquez disipa todas las dudas: ojo a cómo habla de Ducati

Marc Márquez admite su falta de velocidad y envidia el rendimiento de Aprilia: "Nos falta un puntito"

A pesar de que Aprilia haya arrancado el Mundial por delante de los de Borgo Panigale, el vigente campeón afirma que sigue teniendo "la mejor moto".

Tras las dos primeras citas del campeonato de MotoGP, Marc Márquez marcha quinto en la general a 22 puntos del líder, Marco Bezzecchi.

El piloto de Aprilia, junto a Jorge Martín -segundo-, ha mostrado un sobresaliente nivel en el arranque de Mundial y ambos parece que serán los grandes rivales del ilerdense este año.

Muchos ven a la moto de Noale como la mejor de la parrilla a pesar de que Ducati haya dominado en los últimos años con una importante ventaja, pero ese no es el caso de Marc.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos, el de Cervera ha resumido en una frase cómo se siente.

"Siento que tengo la mejor moto y el mejor equipo, así que todo queda en mis manos", ha explicado antes de empezar a rodar en Austin.

El eneacampeón del mundo no esconde que "el año pasado comenzamos en mejor estado de forma", pero afirma que debe ser "paciente": "Paso a paso vamos llegando a tener mejores sensaciones y una mejor comprensión de la moto".

"Estoy en un momento en el que tengo que ser paciente conmigo mismo y sentirlo. Lo que me falta es consistencia. Es solucionable en el corto plazo", ha zanjado desde el Circuito de las Américas.