La 'queja' de Álex Márquez sobre el Gran Premio de Brasil: "Parecía una pista de motocross..."

Álex Márquez, cada vez más cerca de KTM: visita a las instalaciones y dupla española con Viñales

El ilerdense apuntó que había una zona del Circuito de Goiania en la que había demasiadas piedras. No hay que olvidar que en la jornada del sábado, se retrasó la 'sprint' por mantenimiento del asfalto.

Álex Márquez no ha comenzado la temporada de MotoGP de la mejor manera. El de Gresini no pudo puntuar en la primera prueba del campeonato celebrada en Tailandia y solo pudo ser sexto en el pasado Gran Premio de Brasil.

Las sensaciones del ilerdense no terminan de ser las mejores quedando alejado de las posiciones de arriba. En Brasil, Álex reconoció haber sufrido un poco y lamentó haber podido engancharse al "tren de Márquez y Di Giannatonio" desde el principio de la carrera.

Tras el Gran Premio, el de Gresini señaló el estado de la pista en una zona en concreto. Para él, algo mejorable: "No ha ido mal, solo que había dos curvas, 10-11, que se levantaba el asfalto y cuando tenías gente delante te daban piedras. Parecía un poquito más de motocross que de velocidad".

"Por el resto no está mal. Es verdad que día a día entre pilotos se ha hablado de esto que cada vez está más bacheado. Entonces tendrán que ver un poco de cara al año que viene hacer algo, porque cada vez han tenido mala suerte también con todas las lluvias, pero cada vez estaba todo mucho más bacheado. Ha sido una carrera de sobrevivir y a la siguiente", aseguró Álex en los micrófonos de 'Dazn'.

Todo en un gran premio en el que, más allá de las zonas afectadas de las que habla Álex, apareció un agujero en la recta principal de dimensiones considerables durante la jornada del sábado. Algo que obligó a retrasar la 'sprint' y a poner en duda las condiciones en las que estaba el circuito.