Se fue al suelo
El error de Jorge Martín en Austria: "He intentado ser cauto, pero..."
El de Aprilia se fue al suelo cuando luchaba por las últimas posiciones de puntos: "Un poco decepcionado por las sensaciones...".
Jorge Martínse fue al suelo en Austria cuando estaba en la lucha por los puntos. Tuvo que pasar por el centro médico, pero no sufrió ningún tipo de lesión. Su arrepentimiento no tuvo nada que ver con la caída y sí con haberse conformado con esas posiciones lejos de los mejores.
Después de la carrera, en palabras que publica 'Motosan', el de Aprilia se mostró "decepcionado por las sensaciones": "He hecho una buena salida, pero he pecado de precaución, porque ya me veía en una buena posición. Digo 'Bueno, estoy perfecto aquí, voy a intentar aguantar'. Estaba cerca de Fermín, de otros pilotos que han acabado delante. Y ha sido el error intentar ser precavido, porque ahí empezaba a recibir palos por todas partes".
"Quizá esa falta de rodaje, ¿no? De primeras vueltas, lo he notado ahí. Y nada, he empezado a perder posiciones. Y ya una vez que me he asentado y me he empezado a encontrar bien, en cuanto seguía a otros pilotos se me hacía imposible", dice el actual campeón de MotoGP.
Lamenta que su plan debería haber sido acabar la carrera y no meterse en luchas con varios pilotos: "Se ha notado que había mucha actividad, iba un poco acelerado. Error mío, tenía que haber estado más calmado. Intentar acabar, coger más experiencia. Pero bueno, eso también es parte del proceso".
El podio de Bezzecchi
Aprilia sigue en la pelea mientras Jorge sigue buscando su mejor versión después de su grave lesión. Marco Bezzecchi se quedó con el podio por detrás de Fermín Aldeguer y de Marc Márquez. Y eso le tranquiliza porque sabe que tiene una buena moto para cuando pueda volver a competir.
"Viendo que la Aprilia va rápido, que sí que he acabado en el podio, esto me da tranquilidad, seguro. A partir de eso, mis sensaciones han sido buenas en general. La peor sesión quizás ha sido hoy en carrera, que no acabo de encontrar esas sensaciones, pero creo que estoy más cerca", completó Jorge.