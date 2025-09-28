Ahora

MotoGP

Márquez no olvida: así fue el emotivo gesto de Marc con todo el equipo de Honda

El ya nueve veces campeón del mundo se acordó del equipo con el que consiguió seis mundiales de MotoGP y no dudó en tener un conmovedor momento con sus exingenieros.

Marc Márquez Marc Márquez Redes

Marc Márquez ya tiene su séptimo mundial de MotoGP. El de Cervera se ha coronado en el campeonato después de quedar segundo en el Gran Premio de Japón. Marc no ha dado ningún tipo de opción a su hermano Álex de alargar el 'alirón' un fin de semana más.

Ya tiene su séptima corona. Las seis anteriores las consiguió con Honda. Curiosamente, el destino ha querido que el primer campeonato de Márquez en una escudería distinta a la japones haya sido precisamente en 'Casa de Honda', el circuito de Motegi.

Tras la carrera, Marc ha querido acordarse precisamente del que fue su hogar y su equipo durante tantas temporadas con tantos títulos. El ya nueve veces campeón del mundo, en plena celebración, se ha acercado a abrazarse con todos los miembros de Honda. La plantilla del equipo japonés ha respondido felicitando a su expiloto con un aplauso colectivo. Deportividad y admiración entre dos emblemas de este deporte.

Las 6 de laSexta

  1. Polonia cierra parcialmente su espacio aéreo y activa sus sistemas de defensa por los ataques de Rusia en Ucrania
  2. Feijóo y sus barones firman la 'Declaración de Murcia' para sellar su dura política migratoria
  3. Arafat Alhaj, el palestino que ha denunciado a un soldado israelí en la Audiencia Nacional: "No busco venganza, busco justicia"
  4. Begoña Gómez no acude a la comparecencia ante el juez Peinado y solo se presentan los abogados de los tres investigados
  5. ¡¡Marc Márquez es campeón del mundo por novena vez en su historia!!
  6. Garamendi provoca una batalla intergeneracional con sus palabras sobre el trabajo: de todos las personas en paro solo el 11% son jóvenes