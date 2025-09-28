Márquez no olvida: así fue el emotivo gesto de Marc con todo el equipo de Honda

El ya nueve veces campeón del mundo se acordó del equipo con el que consiguió seis mundiales de MotoGP y no dudó en tener un conmovedor momento con sus exingenieros.

Marc Márquez ya tiene su séptimo mundial de MotoGP. El de Cervera se ha coronado en el campeonato después de quedar segundo en el Gran Premio de Japón. Marc no ha dado ningún tipo de opción a su hermano Álex de alargar el 'alirón' un fin de semana más.

Ya tiene su séptima corona. Las seis anteriores las consiguió con Honda. Curiosamente, el destino ha querido que el primer campeonato de Márquez en una escudería distinta a la japones haya sido precisamente en 'Casa de Honda', el circuito de Motegi.

Tras la carrera, Marc ha querido acordarse precisamente del que fue su hogar y su equipo durante tantas temporadas con tantos títulos. El ya nueve veces campeón del mundo, en plena celebración, se ha acercado a abrazarse con todos los miembros de Honda. La plantilla del equipo japonés ha respondido felicitando a su expiloto con un aplauso colectivo. Deportividad y admiración entre dos emblemas de este deporte.