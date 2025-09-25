Gorillaz, The Cure y Doja Cat encabezan el cartel del Primavera Sound 2026

El grupo Gorillaz durante uno de sus últimos conciertos en Madrid el 20 de septiembre de 2025.

La edición 24 del festival creado en Barcelona traerá a España la música en directo de grandes artistas nacionales durante el mes de junio de 2026.

Este jueves se ha dado a conocer uno de los carteles más esperados de la temporada de festivales del próximo año. Entre el 3 y el 7 de junio de 2026 el Primavera Sound celebrará su edición número 24 en el Parc del Fòrum de Barcelona con artistas internacionales de la talla de The Cure o Gorillaz junto a artistas españoles como Bad Gyal o Rusowsky.

Un total de 150 artistas que ofrecerán música en directo con una amalgama de estilos, sonidos y letras que conforman uno de los festivales más potentes en España, que terminará con una fiesta electrónica de clausura como colofón con djs de la talla de Carl Cox, Joseph Capriati, Blond:ish o Greta.

En el mediodía de este jueves 25 de septiembre la organización del festival comenzaba a desvelar en sus redes sociales el cartel de artistas que estarán tocando en directo durante su próxima celebración en Barcelona, antes de lo que están acostumbrados sus fans.

The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae y My Bloody Valentine aparecen como cabeza de cartel del festival que comenzó a celebrarse en 2001, siempre fiel a la ciudad condal.

Salen a la venta los primeros abonos

"Ponte tus auriculares", con esta frase invitaban a todos sus seguidores a registrarse para obtener el acceso a la "Fan Sale" con los primeros abonos. Disponibles a partir de las 11:00 de la mañana del lunes (29 de septiembre), esta 'Fan Sale' dará acceso durante 24 horas (o hasta agotar existencias) a la compra de abonos por 295 euros o su versión VIP por 545 euros (sin rebaja, pero con compra anticipada). El registro en esta fase podrá realizarse desde este jueves y hasta el día 28 de septiembre.

Además, toda persona residente en el área metropolina de Barcelona podrá disfrutar de un descuento del 10% sobre el precio del abono.

Finalizado este plazo, a partir del 30 de septiembre a las 11:00 horas empezará la venta de entradas de manera habitual, con un precio de 350 euros para el abono general y de los mismos 545 euros para el VIP.