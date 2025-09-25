Márquez, a por los títulos de Rossi: "Después de todo lo que he pasado este será muy especial"

El piloto de Ducati tiene bola de partido en el Gran Premio de Japón: necesita sumar tres puntos más que su hermano Alex para ser campeón.

Marc Márquez va a por todas en Japón. Es su primera oportunidad de ser campeón y no quiere dejara pasar. Para él, después de lo que sufrió con las lesiones, volver a ganar un título será "muy especial".

"Después de todo lo que he pasado este será un título muy especial", ha dicho en la jornada del jueves desde Motegi.

En Japón Marc afronta su primera bola de partido para el noveno mundial. Igualaría los títulos de Valentino Rossi. "Intentaremos cerrarlo, sí", reconoce el de Cervera en el micrófono de 'DAZN'.

En ese trazado ya ha conseguido proclamarse campeón hasta en tres ocasiones. Y este domingo podría llegar la cuarta.

Y si no es en Motegi no pasará nada: "Tenemos la tranquilidad de que no es la última oportunidad".